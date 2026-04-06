東日本大震災の発生15年にあたり、福島県を訪問中の天皇皇后両陛下と愛子さまが先ほど、犠牲者を悼んで花をたむけられました。

【写真を見る】天皇皇后両陛下と愛子さま 福島・双葉町で供花 “原発がある町”今も多くの住民が帰還叶わず【東日本大震災から15年】

先ほど午後4時前、天皇ご一家は双葉町の施設「東日本大震災・原子力災害伝承館」に到着されました。

福島第一原発のある双葉町は震災から15年が経った今も多くの住民が避難していて、震災以降に皇室が現地を訪問するのはこれが初めてです。

その後、ご一家は供花台の前に立つと、地震や津波で犠牲になった被災者らを悼み、白いテッポウユリなどの花をたむけて拝礼されました。ご一家の見つめられた先には、当時、津波が来た太平洋が広がっているということです。

愛子さまが東日本大震災の被災地を訪問されるのは初めてで、側近によりますと、今回、「震災の記憶を若い世代に継承したい」という両陛下の強い希望で愛子さまを伴う形になったということです。

ご一家はこのあと、原発事故直後の再現ジオラマなどを見てまわるほか、地元の被災者や語り部らと懇談される予定です。