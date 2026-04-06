犬が人に飛びかかるリスク

1.犬が怪我を負うことがある

犬が人に飛びかかると、犬が怪我を負うことがあります。

飛びかかった後、着地に失敗してしまい、捻挫・脱臼・骨折などの怪我を負うことがあります。

脱臼や骨折などの大怪我を負ってしまった場合は、手術が必要になったり、長い通院が必要になったり、大変なリハビリも行わなければならなくなってしまうことがあります。

嬉しくて楽しくて犬が人に飛びかかってしまうことがありますが、犬が高くジャンプしてしまうことがないよう、目線を合わせるようにして、しゃがんであげるとよいと思います。

また、何度も何度もジャンプしてしまうときは、ジャンプさせない対策をしましょう。「おすわり」「待て」「伏せ」などをさせるとよいと思います。

2.他人に怪我を負わせてしまうことがある

犬が人に飛びかかると、他人に怪我を負わせてしまうことがあります。

飛びかかった相手は、犬が苦手な人かもしれません。飼い主であれば全く気にすることのないほんの小さなかすり傷であっても、大問題に発展してしまう恐れがあります。

擦り傷を負わせ、相手が「これくらい大丈夫ですよ！」と笑顔で対応してくれたとしても、飼い主としては申し訳ない気持ちになってしまいますよね。

相手が幼い子供や高齢者であった場合では、犬が飛びかかってしまったことで、転倒させてしまう恐れがあります。骨折などの大怪我にも繋がりかねません。

他人と愛犬が接触するときは、愛犬のリードを短く持ち、おすわりと待てをさせ、相手の方から撫でに来てもらうと安全でしょう。

たとえ知り合いであったとしても、幼い子供と愛犬が接触するときは、両親や保護者にサポートに入ってもらうようにしましょう。

3.噛みつき事故に繋がることがある

犬が人に飛びかかると、噛みつき事故に繋がることがあります。

飛びかかった相手の対応によっては、犬をより興奮させてしまうことがあります。感情のコントロールができなくなってしまったとき、思わず咬みついてしまうことがあります。

犬は甘噛みのつもりかもしれませんが、興奮のあまりに力加減ができず、強く噛んでしまうことがあります。

小型犬と大型犬とでは、甘噛みであっても噛む力に差があります。ほんの小さなケガや出血であっても「噛みつかれた！」と、大問題に発展してしまうことがあります。

飼い主に指導や処分が下されるだけでなく、愛犬が安全に快適な暮らしをすることができなくなってしまう恐れもあります。噛みつき事故は絶対にあってはなりません。

4.人に飛びかかることが当たり前になってしまうことがある

犬が人に飛びかかると、人に飛びかかることが当たり前になってしまうことがあります。

大事なことは、「人に飛びかかってはいけない」と教えることです。愛犬が大怪我を負ってしまうリスクがあることを考えると、たとえ相手が飼い主であっても飛びかかってはいけません。

愛犬が飛びかかろうとしたときは、「ダメ」「いけない」「おすわり」「待て」「伏せ」などの指示を出し、「いけない行動なんだ」と、繰り返し学習してもらいましょう。

飛びかかることなく、おすわりや待てができたときは褒めてあげ、ご褒美のおやつも与えましょう。良い経験、嬉しい経験をたくさん積ませてあげることが大事です。

まとめ

犬が人に飛びかかるリスクを4つ解説しました。

犬が怪我を負うことがある 他人に怪我を負わせてしまうことがある 噛みつき事故に繋がることがある 人に飛びかかることが当たり前になってしまうことがある

飛びかかることが癖になってしまうと、他人にも他犬にも飛びかかることが当たり前になってしまいます。

接することが難しくなるだけでなく、仲良く一緒に遊ぶことさえも難しくなってしまうことがあります。

しっかりと社会性を身につけてもらうためにも、飛びかかってはいけないということを教えてあげましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)