山形の羊肉と無農薬野菜がとろける絶品ポトフ、大根を噛むとじゅわっとダシがあふれる感動

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・池尻大橋のワインバー『EIFFEL（エッフェル）』です。

ていねいな手仕事から生まれるワインと料理を

寒くなってくると、メニューに熱々の料理が加わる。ココットにたっぷりの「ポトフ」は、農薬や肥料に頼らない野菜が主役。ふたを開ければ大根や白菜など日本の野菜がぎっしりと顔をのぞかせた。

ポトフ（2人前）4800円、ワイン グラス1100円〜

『EIFFEL（エッフェル）』（手前）ポトフ（2人前） 4800円 （奥）ワイン：グラス 1100円〜 入荷がある時は山形から届く羊肉を使う。根菜のミネラルと合うミネラルたっぷりの白ワインがぴったり

大きな大根を噛むとじゅわっとやさしいダシがあふれ出す。ジーンとその余韻を味わっていると、「野菜そのものが本当においしいんです」と、料理をする高橋さんが教えてくれた。愛情たっぷりに育った山形の羊肉と煮込まれ、澄んだ旨みに寄り添っている。

「ポトフ」に限らず、体に負担がかからないようにと、料理はどれも塩気や油分のバランスを大切にしている。

「たくさん飲んで食べても疲れない方がいいでしょう。軽やかな気持ちで帰ってもらえたら」と笑うのは、店の舵を取るソムリエの庄司さんだ。

カウンター越しのやりとりで彼が選ぶワインは心地よく、気づけばスルスルと杯を重ねてしまう。立ち飲みだけどつい長居してしまう。それは、実直な仕事のワインと料理が、ここにはちゃんとあるからだ。

『EIFFEL（エッフェル）』（左から）ソムリエ 庄司壯伸さん、料理人 高橋風嘉さん

ソムリエ：庄司壯伸さん、料理人：高橋風嘉さん（※高は本来、はしごだか）「自信作のデザートもワインにぴったりなのでぜひ！」

『EIFFEL（エッフェル）』やわらかいトーンのカウンターが印象的な1階。左手に見えているのは、二階へ上がる左右の踏み板が互い違いになった千鳥階段

池尻大橋『EIFFEL（エッフェル）』

［店名］『EIFFEL（エッフェル）』

［住所］東京都世田谷区池尻2-31-17

［電話］非公開

［営業時間］15時〜24時

［休日］不定休

［交通］東急田園都市線池尻大橋駅南口から徒歩約4分

撮影／貝塚隆、取材／岡本ジュン

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、フレッシュトマトやバジルがアクセントのロールキャベツの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】お肉ぎっしり トマトとバジルがアクセントのロールキャベツ（8枚）