唐八景公園では最後「春の風物詩 長崎ハタ揚げ大会」ハタ合戦で盛り上がる《長崎》
春の陽気に恵まれた5日、県内各地でイベントが開かれ、家族連れでにぎわいました。
長崎市では、唐八景公園で最後となる「長崎ハタ揚げ大会」が行われました。
春風を受けて、空高く舞う「ハタ」。
長崎市の唐八景公園では5日、春の風物詩「長崎ハタ揚げ大会」が行われました。
長年続く恒例行事ですが、交通アクセスの課題や空中でハタの糸を切り合う「ハタ合戦」の出場者が減少したことなどを理由に、唐八景での開催は今回が最後に…。
（見物客）
「久しぶりに来た。今回が最後というのが悲しいが、きょうは楽しんで帰りたい」
（見物客）
「(孫が)走っているのを見ていると、特に楽しくなる。(最後なのは)さみしい。風物詩のひとつなので」
こちらの男性は…。
（ハタ合戦出場者）
「唐八景であるのが最後だと聞き、応募したら運よく当たって（ハタ合戦)大会に出た。なかなかこういう機会がないので、孫と一緒に楽しんでいる」
「ハタ合戦」に挑戦するのは、約45年ぶりだそうです。
応援で訪れた孫たちにコツを教えながら、ハタ揚げを楽しんでいました。
（孫）
「難しいと思っていたが、コツをつかめばうまくできてとても楽しかった」
（孫）
「風もちょうどよく、そのおかげもあって結構高く揚げることができた」
参加者は、唐八景にハタが舞う光景を、目に焼き付けていました。