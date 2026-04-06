「旦那が撮った写真だなってわかる顔」百田夏菜子、「お仕事終わり」のプライベートショットを公開！
ももいろクローバーZの百田夏菜子さんは4月5日、自身のInstagramを更新。「お仕事終わり」のプライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】百田夏菜子のプライベートショット
ファンからは「花より夏菜子」「どっちが桜だ」「仕事終わりとは思えないほどの美しさ、、、」「素敵なプライベートの夜」「わたしの彼女かと思った」「旦那が撮った写真だなってわかる顔してる」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】百田夏菜子のプライベートショット
「わたしの彼女かと思った」百田さんは「お仕事終わりに」とつづり、5枚の写真を投稿。仕事帰りにライトアップした夜桜を見に行っています。ピントが少し外れているのも含め、プライベートっぽさを感じるショットです。
ファンからは「花より夏菜子」「どっちが桜だ」「仕事終わりとは思えないほどの美しさ、、、」「素敵なプライベートの夜」「わたしの彼女かと思った」「旦那が撮った写真だなってわかる顔してる」などの声が寄せられました。
過去にもプライベートショットを公開1月10日の投稿でも、プライベートと思われる写真を公開した百田さん。ファンからは「なにこの急な大量かなこちゃん」「可愛いが詰まりすぎてる」「どうしよう…恋しちゃいそう」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)