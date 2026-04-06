4月4日、音楽ユニット・YOASOBIの公式Instagramが更新され、同日に出演した音楽イベント「CENTRAL MUSIC AND ENTERTAINMENT FESTIVAL」でのステージショットが公開された。2人の“激変ぶり”に、ファンから驚きの声が上がっている。

同イベントは、Kアリーナ横浜や赤レンガ倉庫、KT Zepp Yokohama、臨海パークといった横浜を代表する4会場を舞台に、それぞれ異なるテーマのライブが同時進行でおこなわれる都市型フェス。4月3日から3日間にわたって開催され、会場ごとに出演者や雰囲気が異なり、街全体で音楽を楽しめるスタイルが特徴だ。

今回の投稿では、赤レンガ倉庫でおこなわれた「Echoes Baa」でのステージの様子を6枚にわたって披露。ボーカルのikura（25）は、白を基調とした衣装に黒髪のストレートロングという落ち着いた装いで、観客に向かってピースサインを掲げる姿や、力強く歌い上げる場面など、さまざまな表情を見せている。

さらに、メンバーのAyase（32）は、黒いジャケットに肩下まで伸びた黒髪ロングをかきあげたシックなスタイルで登場。ステージ後方からコーラスを添える姿が印象的だ。

「ikuraさんといえば昨年9月、『COACH』のグローバルアンバサダー就任時に鮮やかなオレンジヘアを披露したほか、今年3月のスポーツブランド『アシックス』とのコラボ商品の告知では金髪姿を公開するなど、大胆なヘアチェンジがたびたび話題に。ファンからは《路線変更？》《ヤンキー化？》といった心配の声も上がってました。

一方のAyaseさんも髪型の変化が激しいことで知られ、2025年1月には自身のInstagramで《僕の髪型history in 2024〜》と題し、1年間のヘアスタイル遍歴を公開。ドレッドや大胆なカラーリングなど、振れ幅の大きいスタイルを見せてきました。そうした変化の大きさもあってか、今回揃って披露された黒髪ロングは、かえって新鮮に映ったようです」（芸能ライター）

今回の投稿に、ネット上では

《りらちゃんはやっぱり黒髪が一番》

《もう髪色変えないで》

《2人とも同じ黒かわいすぎ》

《お二人とも髪型新鮮です》

といった声が寄せられている。

2人揃っての“黒髪ロング”は、ファンにとって意外性と安心感の両方をもたらす仕上がりとなったようだ。