アマチュアボクシングで４９戦４９勝（３３ＲＳＣ）無敗を誇り世界ユース、全日本選手権など９冠を達成した「ザ・キング」藤木勇我（１８）＝大橋＝が、６月１０日に東京・後楽園ホールで開催される「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ フェニックスバトル１５７」でプロデビュー戦となるスーパーフェザー級（５８・９キロ以下）６回戦に臨むことが６日、発表された。都内で会見した藤木は「デビュー戦に向けて、日々練習をしっかりやっている。勝つ準備をして、６月１０日は過去最大の自分を見せたい。応援よろしくお願いします」と意気込みを語った。

４月１３日に後楽園ホールで開催される「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ フェニックスバトル１５４」内でＢ級（６回戦）の公開プロテストを受験。日本ユース・ライト級王者の橋本舞孔（むく、２０）＝ＤＡＮＧＡＮ＝とスパーリングを行う予定だ。

６月１０日の興行は、７戦全勝（６ＫＯ）の東洋太平洋バンタム級３位・坂井優太（２０）の同級８回戦、３月２４日のプロデビュー戦で６回ＴＫＯ勝ちした「ザ・サンダー」片岡雷斗（１９）のプロ２戦目、片岡の弟の「ザ・ドリーム」叶夢（とむ、１８）のプロデビュー戦が行われるなど大橋ジムのスーパーホープが勢ぞろいする。その中で、藤木のデビュー戦がメインイベントに抜てきされた。

大橋ジムの大橋秀行会長（６１）は「プロテストの時に対戦相手を発表する。今後も、この４人（藤木、坂井、片岡兄弟）のセットで（興行が）続いていくと思う。今回も４人全員がメインです」と話した。

藤木はプロデビューへ向け、ＩＢＦスーパーフェザー級９位の力石政法（３１）＝大橋＝とも６ラウンドのスパーリングを行ったという。「新しい自分のスタイルを見つけながら、プロでも強さを出していけるように取り組んでいる。練習している中で、プロでの自分のスタイルを確立していっている。自分のスタイルを貫いて少しずつ成長していって、世界のトップと戦えるように準備します」と、世界を見据えて成長していくことを誓った。

◆藤木 勇我（ふじき・ゆうが）２００７年１２月２５日、大阪市生まれ。１８歳。元プロボクサーの父・直樹さんの影響で、兄・勇利（現東農大２年）とともに小学１年からボクシングを始める。・興国高で計６度出場した高校全国大会（選抜、総体、国体）を全制覇。２３年にアジアジュニア選手権（アジアユース）、２４年にＵ―１９世界選手権（世界ユース）、２５年に全日本選手権を制し、アマ９冠を達成。好きなボクサーは元４世界４階級制覇王者・ローマン・ゴンサレス。座右の銘は「楽な道より楽しい未知を」。身長・リーチともに１７０センチの右ボクサーファイター。