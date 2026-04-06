東京ドイツ村（千葉県袖ケ浦市）では、色とりどりのチューリップ畑が見ごろを迎えている。今シーズンは「昨年の３倍」という広大な６０００平方メートルの敷地に、約２６万株の「過去最大規模のチューリップ」による絶景を作り出している。３月のプレオープン期間を経て、すべての品種が咲き揃う光景は、まさに「地上に現れた虹」そのもの、だという。

■ 【圧巻の視覚体験】死角なし、６０００平方メートルのカラーじゅうたん

昨年までの規模では成し得なかった「チューリップいっぱいの花畑」が完成した。四季の丘全体が２４色のグラデーションに染まる様子は、ドローン空撮や高所からの引きの絵で、かつてないスケール感を演出する。

■ 【今しか撮れない】「タイムレス」と「ロイヤルテン」の競演

特に注目すべきは、コントラストの美しい「タイムレス」と、淡い「ロイヤルテン」が作り出す色の波。光の当たり方で表情を変えるため、午前中の澄んだ空気や、夕陽に照らされる「黄金のチューリップ」は、来園者の目を釘付けにするキラーコンテンツとなる。

■ 【ライブ感】幸せを「持ち帰る」来園者の笑顔

現在実施中の「２万５０００株の球根プレゼント」も大きな反響を呼んでいる。花を愛でるだけでなく、次世代へ繋ぐ体験を楽しむ家族連れの姿など、温かいニュース素材として最適だ。

「今年は広げすぎたかもしれない」―― 植栽を拡大した当初、スタッフの間にはそんな不安もあったという。しかし、目の前に広がる２６万株の密度と圧倒的な色彩美を前に、不安は確信に変わった。 東京ドイツ村は、写真では伝えきれない、風に揺れる花々の音、春の香りを、ぜひ全国へ届けたいと意気込んでいる。今週が、「２０２６年、最高の一枚」を撮れる最大のチャンスだ。