タレントのマツコ・デラックスが６日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）の曜日コメンテーターを欠席。これで９週連続の欠席となった。

マツコの代役として同じ所属事務所のお笑いコンビ「エイトブリッジ」の別府ともひこと篠栗たかしが生出演。

「呼んでいただいて、うれしいです。よろしくお願いします」と頭を下げる２人の隣で月曜レギュラーの株式トレーダー・若林史江さんは「本当に謝罪しなきゃいけないことがあって」と話し出すと「私、マツコさんからエイトブリッジさんが来ますって聞いた時に『全然、売れてないのよ』って言ってたの」とマツコの言葉を暴露。

「『だから助けてあげて』ってところから始まってて。でも、私、全然、テレビ見ない人じゃないですか？ 本当にそのレベルだと思ってて、昨日、ママ会やってて、ママ友が３人くらいウチに来て。３人とも『エイトブリッジ、知ってる〜！』って言ったんですよ。本当に申し訳ない。私の認識不足で」と２人の意外な知名度について話していた。

マツコは２月９日の同番組に入院先から電話出演。３日ほど前に首の脊髄を手術して入院中であることを報告し「脊髄をね、首の脊髄が圧迫されちゃって、手足にしびれが出ちゃって、病院に行ったら『急いで手術をした方がいい』と言われて、すでに手術が終わって、入院しているのよ」と説明していた。