日本ラグビー協会は６日、ラグビーＷ杯２０３５年大会の再招致に向け、小池百合子東京都知事を表敬訪問した。日本協会からは、土田雅人会長と岩渕健輔専務理事、元日本代表のＳＨ流大が出席。土田会長は「今回のラグビーＷ杯を応援いただきたく、何卒よろしくお願い致します」と、２０１９年大会以来の再招致へ、小池都知事に呼びかけた。

小池都知事と土田会長の対面後は、４氏で「ＮＯ ＳＩＤＥ ＳＰＩＲＩＴ」のボードを持って写真撮影。土田会長は「ノーサイドの精神」が日本ラグビー独自の文化であることを都知事に説明し「試合が終わった後に選手がお辞儀をする。１９年に会場でした時にはみんながビックリして、そういうことが今、世界中で広がっている。分断の世界、戦争が起こっている中で、人とのつながり、ラグビーの視点だけではなく、日本の良さを出していきたい」と、再招致の意義を熱弁した。

日本が史上初めて８強進出した１９年、そして２３年の日本代表である流も出席。土田会長が「１９年と２３年の選手で、今年で引退して」と説明すると、小池都知事は「これから、鍛える方で」とコメント。会長からは「３５年には（日本代表の）監督をしてもらおうと。監督を目指しているので」とまさかの“指名”があり、都知事からも「是非、頑張って下さい」とエールをもらった流は、恐縮した様子で笑顔を浮かべていた。