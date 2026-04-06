山形県内は6日、各地で気温が上がり、山形でことし最高となる24.6度を記録しました。こうした中、山形地方気象台は6日、気象台のサクラが満開になったと発表しました。平年より12日、去年より8日早い満開です。



山形市内は午前中から日差しが差し込む穏やかな一日となりました。

こうした中、山形地方気象台は6日、敷地内に植えられたサクラの標本木が満開になったと発表しました。平年より12日早く、去年より8日早い満開です。

山形市の霞城公園東大手門前の通りでは、サクラの木の下を散策する人や、カメラにおさめる人の姿が見られました。





山形市内からの人「サクラが咲いているうちに見に来ようと思ってきました」「確かにめちゃくちゃ咲いている。暖かくて自分も服脱いじゃうくらい最高です。咲く時期がいつもより早い感じがして いっぱい咲いているのを見られてよかった」6日の日中の最高気温は、山形24.6度、米沢22.9度、新庄22.2度と5月下旬並みの気温となり、県内18か所でことし最高を記録しました。山形市によりますと、霞城公園のサクラは園内は満開になったものの、お堀沿いは3分咲きということです。毎年恒例となっている霞城公園のサクラのライトアップは6日夜から行われています。一方、長井市では地域住民が手入れをして守り続けているウメが見頃を迎えています。長井市小出にある通称「慶助さんの梅林」は、地元に住む樋口慶助さんが大勢の人にウメの花を楽しんでもらおうと20年ほど前に植えて育ててきたものです。樋口さんはすでに亡くなっていますが、その思いを引き継いだ家族や地域住民が剪定や草刈りをして大切に守り育てています。およそ50種類、300本のウメの木が植えられていて、今が見頃となっています。訪れた人は青空のもと、赤や白、ピンクに色づいたウメの花を眺めていました。「手入れもきれいにされていてすてきな香りがして青空に映えますね」「きれいですごく気に入っている場所 ウメの良さは香りかな」長井市観光協会によりますと、「慶助さんの梅林」のウメは今週いっぱい楽しめるということです。