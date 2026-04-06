映画ランキング：『映画ドラえもん』6週連続1位、『私がビーバーになる時』2位をキープ
最新の全国映画動員ランキング（4月3日〜5日の3日間集計、興行通信社調べ）は、前週から順位の入れ替わりはあったものの、新作の登場は無く、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が週末3日間で動員21万3000人、興収2億7600万円をあげ、6週連続の1位を保持した。
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
昨年公開の『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』に続き、2年連続でのV6達成となっている。公開38日間の累計成績は動員293万人、興収37億円を突破した。
2位も前週と同じく、ディズニー＆ピクサー『私がビーバーになる時』が続き、週末3日間で動員17万1000人、興収2億2600万円を記録。累計成績は動員149万人、興収19億円を突破している。
3位には、ライアン・ゴズリング主演、アンディ・ウィアー原作のSF超大作『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が入り、週末3日間で動員9万4000人、興収1億7400万円をあげた。累計成績は動員66万人、興収11億円を超えた。
4位には、永瀬廉（King＆Prince）と吉川愛がW主演を務める『鬼の花嫁』が続いた。
また、公開7週目の『超かぐや姫！』が、前週の10位から5位へ再浮上。4月10日からは3週連続で本編上映後に「Reply」のミュージックビデオが上映されることも決定している。
公開5週目を迎えた『ウィキッド 永遠の約束』も、前週の7位から6位にランクアップ。累計成績は動員118万人を超え、興収20億円も間近に迫っている。
■全国映画動員ランキングトップ10（4月3日〜5日）
1（1→）映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城（公開週6）
2（2→）私がビーバーになる時（4）
3（4↑）プロジェクト・ヘイル・メアリー（3）
4（3↓）鬼の花嫁（2）
5（10↑）超かぐや姫！（7）
6（7↑）ウィキッド 永遠の約束（5）
7（5↓）映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜（2）
8（6↓）ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編（4）
9（8↓）劇場版「暗殺教室」みんなの時間（3）
10（9↓）ほどなく、お別れです（9）
※11（−）劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来（38）
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
昨年公開の『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』に続き、2年連続でのV6達成となっている。公開38日間の累計成績は動員293万人、興収37億円を突破した。
3位には、ライアン・ゴズリング主演、アンディ・ウィアー原作のSF超大作『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が入り、週末3日間で動員9万4000人、興収1億7400万円をあげた。累計成績は動員66万人、興収11億円を超えた。
4位には、永瀬廉（King＆Prince）と吉川愛がW主演を務める『鬼の花嫁』が続いた。
また、公開7週目の『超かぐや姫！』が、前週の10位から5位へ再浮上。4月10日からは3週連続で本編上映後に「Reply」のミュージックビデオが上映されることも決定している。
公開5週目を迎えた『ウィキッド 永遠の約束』も、前週の7位から6位にランクアップ。累計成績は動員118万人を超え、興収20億円も間近に迫っている。
■全国映画動員ランキングトップ10（4月3日〜5日）
1（1→）映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城（公開週6）
2（2→）私がビーバーになる時（4）
3（4↑）プロジェクト・ヘイル・メアリー（3）
4（3↓）鬼の花嫁（2）
5（10↑）超かぐや姫！（7）
6（7↑）ウィキッド 永遠の約束（5）
7（5↓）映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜（2）
8（6↓）ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編（4）
9（8↓）劇場版「暗殺教室」みんなの時間（3）
10（9↓）ほどなく、お別れです（9）
※11（−）劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来（38）