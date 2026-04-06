栃木県足利市松田町の松田川ダムが今年で完成３０年を迎えるのを記念し、高圧洗浄機を使ってダムの壁面に巨大な侍を描くプロジェクトが進められている。

完成は１０日の予定で、約２年間楽しめる。

県が独清掃機器メーカーケルヒャーの日本法人に依頼して実現し、今月２日には制作の過程が報道陣に公開された。ドイツ本社のメンバー３人がダムの壁面にロープでつり下げられ、高圧洗浄機を用いて制作に励んでいた。

同社によると、足利市で毎年２月頃に武者姿の市民が市内を練り歩く伝統行事「節分鎧（よろい）年越」に着想を得て、「時を超え、侍を現代（いま）に描き出す」をテーマに、堤高５６メートル、堤頂長２２８メートルの広大なダム壁面に付着した黄砂やこけなどの汚れを落として４人の侍を浮かび上がらせていくという。

デザインを手がけたクラウス・ダオベンさんは「侍の表情にこだわった。（アートが）消えていく様子も楽しんでほしい」と話し、制作チームのリーダーを務めるニック・ヘイデンさんは「３０年を記念したプロジェクトに参加できることを誇りに思う」と話した。