熱烈なAKB48の「推し活」で知られる、にしたんクリニック・西村誠司社長が6日、「AKB48を13年間支えた向井地美音さんの卒業コンサートこれからの活躍も応援してます！」と題してTikTokを更新。3日に東京・国立代々木競技場第一体育館で行われた向井地美音の卒業コンサート「〜私の夢は、AKB48〜」（supported by にしたんクリニック）をリポートした様子を投稿した。



【写真】アンコールで涙を流す向井地美音

同社長はAKB48に13年在籍し、総監督5年を務めた向井地を高く評価。「みーおんTシャツ」を着て、「ペンライト」を片手に持ち、ファンと同じ熱量で卒業のステージを見届けた。終演後、AKB48メンバーを前に「東京ドームへの道筋は向井地さんが作った」「そのバトンで夢を実現することが恩返し」と直接メッセージを送った。



また、向井地美音に直接インタビューを行った。その際には「人間の鑑。周囲を幸せにする姿勢を体現していると」と最大級の賛辞を贈っていた。



向井地は後輩たちに「伝えたいことは、続けることに価値があるという事を私は一番感じられた、どんな辛いことも続けていれば、絶対追い風が吹く日が来ると思っているので、みんなのことをずっと応援してます」とエールを送っていた。4月30日のAKB48劇場での卒業公演が最後のステージとなる。



◇向井地美音（むかいち・みおん）1998年1月29日生まれ。埼玉県出身。13年1月にAKB48の15期生オーディションに合格して加入。14年の38枚目シングル「希望的リフレイン」で初の選抜入り。16年の44枚目シングル「翼はいらない」で初センター。19年4月から24年3月16日までAKB48グループ3代目総監督を務めた。愛称は「みーおん」。身長150cm。血液型O