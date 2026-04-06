満開の桜の下でジャンプ！ 都玲華の最新ショット公開「成長途中」と前向きな現在地
都玲華のスタッフ運営による公式インスタグラムが更新された。「こんばんは」「いつも沢山の応援をありがとうございます」「最近のミヤコレです」と、最新ショットとともに近況が報告された。
【写真】満開の桜の下でジャンプ！ 元気いっぱいの都玲華（全4枚）
「まだまだ成長途中ではありますが日々努力を重ねながら前向きに取り組んでおります」と現状を説明。さらに「プレー面でも少しずつ変化が見られ、今後のさらなる成長が楽しみです」と今後への期待を示した。「引き続き温かいご声援のほど、よろしくお願いいたします」とファンへメッセージを送っている。投稿で公開された写真は、5日に閉幕した「ヤマハレディースオープン葛城」の舞台、葛城ゴルフ倶楽部・山名コースで撮影されたもの。敷地内の通路に咲き誇る桜の下で、ピースサインでジャンプする姿や、両手を広げた解放感あふれるポーズなど春らしいショットが収められている。さらに、コースの芝生の上での笑顔ショットや、透明のアクリル板にサインを書きながらカメラに向かって手を振る撮影シーンを、外側から捉えた“撮影風景”の動画も公開。都は今季ここまで5試合に出場し、3試合で予選を通過。着実に経験を積み重ねている。次戦は10日開幕の「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」に出場予定で、さらなる成長を見せるプレーに期待が高まる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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