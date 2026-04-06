お笑いコンビ、コロコロチキチキペッパーズのナダル（41）が、5日深夜放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」に出演。ライバーのだいこんまると口げんかを繰り広げた。

番組の企画は口げんか王決定戦で、口げんかの強い芸人が挑戦者と口げんかを行い、ネプチューンの名倉潤らが審査し勝者を決めた。

だいこんまるは「配信でオジから金もらって生活してるけどなんか文句ある？」と主張し戦った。最高月収は100万円以上と紹介され「世間からすると、楽してやってるだろとか、普通に生活しているよりもたくさんもらえるからねたまれたりする」と告白した。

ナダルは「投げ銭もらうって行為自体が、表に出る仕事をしているのに、それで稼げへんかったから逃げたみたいな感じがする」と主張した。

だいこんまるは「違う」と語り、テレビ出演についても「出たくなかった」と話すと、ナダルは「出たくなかったらわけわからんやないかほんなら！」とヒートアップした。「ほななんで出てんねん。ほな帰れよ今から。帰れよ、出たくないんやろ？ ライブだけやっとけ」と声を荒らげた。

だいこんまるは「こんな好感度下がる場所に出たくなかった」と主張するも「ライブのネタになる」と説明。ナダルは「素人やん！」と攻撃した。

その後、2つのテーマでバトルを繰り広げるも、ナダルが勝利した。