3月、三重県亀山市の新名神高速で起きた事故で、死亡した6人のうち5人は、関西方面に観光に向かっていた静岡県袋井市の家族だったことがわかりました。

【現場の画像】焼け焦げた車やトラック…新名神高速で6人死亡 三重･亀山市の野登トンネル

3月20日、三重県亀山市の新名神高速下り線で、大型トラックが渋滞の列に追突し、2台の乗用車に乗っていた計6人が死亡しました。

この事故で死亡したのは、乗用車2台のうち1台に乗っていた団体職員の髙峰啓三さん56歳。そして、もう一台の乗用車に乗っていた静岡県袋井市の松本幸司さん45歳、恵梨子さん42歳、莉桜さん11歳、壮眞くん8歳、彩那ちゃん5歳の家族5人とわかりました。

ともに関西方面に向かう途中…

松本さん一家の車が、水谷水都代容疑者が運転する大型トラックに追突され、押し出される形で前方の髙峰さんの車に衝突したとみられています。

髙峰さんは関西方面に帰省途中。松本さん一家は、関西方面へ観光に向かう途中だったということです。

【現場の画像】焼け焦げた車やトラック…新名神高速で6人死亡 三重・亀山市の野登トンネル