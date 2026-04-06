

猫城主さんじゅーろー（備中松山城）提供：高梁市観光協会

備中松山城（岡山・高梁市）の猫城主・さんじゅーろーの新グッズ「猫城主さんじゅーろーカードコレクション」と「猫城主さんじゅーろーオリジナルLINEスタンプ第6弾」の販売が、4月6日に始まりました。

このうちカードコレクションは、プラスチック製の硬質カードです。

表面には、高梁市で付与されている猫城主さんじゅーろーをモチーフにした原付ナンバープレートのデザインが使われています。

裏面には、猫城主さんじゅーろーの愛くるしい写真 Ⓐ「秋明菊と一緒にたたずむ様子」 Ⓑ「眠そうな表情」 Ⓒ「目を開いて獲物を見る様子」の3パターンが用意されています。

販売場所はⒶが「城まちステーション・ふいご峠売店」で、Ⓑが「頼久寺」で、Ⓒが「猫城主さんじゅーろーあしあと館（武家屋敷旧埴原家内）」で販売されます。価格はどれも440円です。

オリジナルキャラクターを使ったLINEスタンプには、「いい日になりますように」などコメントが添えられています。価格は120円または50LINEコインです。

【猫城主さんじゅーろー】

猫城主さんじゅーろーは、2018年7月の豪雨の後、備中松山城三の丸で保護され、猫城主となった推定10歳の雄ネコです。備中松山藩の藩士から新選組の隊長になった谷三十郎にちなんで「さんじゅーろー」と名付けられました。