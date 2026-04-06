「にしたんクリニック」などを手がけるエクスコムグローバルの西村誠司社長が６日、ＴｉｋＴｏｋを配信。３日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開かれたアイドルグループ、ＡＫＢ４８の向井地美音卒業コンサートを現地リポートした。

同ライブはにしたんクリニックがサポートしており、西村氏は向井地のＴシャツにペンライトを手に参戦。ライブ前から「みーおんはＡＫＢ４８に１３年間在籍して、しかも総監督を５年間務められた功労者でございます。最後この目にしっかりと焼き付けてですね、彼女のラストコンサートを楽しみたいと思います」とＡＫＢグループの３代目総監督のラストステージに気合満点だった。

ライブは、高橋みなみ、小嶋陽菜らＯＧ約２０人も駆けつけ、３７曲を熱唱するなど、大盛り上がりとなった。

終演後の西村氏は、向井地を訪ね、取材モードに。「ステージ上から見えたファンの景色どんな感じでした？」と質問すると、向井地は「本当にきれいで、すごい広い会場ですけど、一人一人の表情もすごく見えました。長年応援してくださっている方とか、いろんな方に目が合わせられて、みんなに恩返しできたねって思います」と答えた。

西村氏は長年、ＡＫＢに尽くした向井地の人間性の高さを「自分のことよりも、ＡＫＢ４８や周りの人間が、どうやったら、ハッピーになるかっていう、僕普段、仕事でもうちの社員に言ってるようなことを、実際に体現されている方。ここに人間の鑑がいます」と称賛した。

恐縮した向井地は、西村氏に促され後輩メンバーに「続けることに価値があるという事を私は一番感じられたし、スピーチでも言ったように、どんな辛いことも続けていれば、絶対追い風が吹く日が来ると思っているので、みんなのことをずっと応援してます！」とメッセージ。「どれだけＡＫＢ愛が強いか、競いながら応援していきましょう！」と呼びかける西村氏に「はい、競いましょう」と応じた。

西村氏は後輩メンバーにもあいさつ。「夢の東京ドーム実現することによって、みーおんへの恩返しになるのかなと思いますんで、是非引き続き頑張って、ファンの皆さんを笑顔にできる、そんなアイドルで居続けていてください」と激励していた。