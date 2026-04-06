◇大学・社会人野球オープン戦 明大3―4JFE東日本（2026年4月6日 明大G）

東京六大学野球で秋春連覇を狙う明大がリーグ戦（11日開幕）前、JFE東日本相手に最後のオープン戦を行った。

ドラフト候補、榊原七斗（4年＝報徳学園）の適時打などで3点を挙げたが全体的には低調に終わった打線。その中でアピールしたのが横浜出身のルーキー為永皓。6番三塁でスタメン出場すると、第1打席で内角の変化球を右翼線に二塁打。7回の第3打席でもしぶとく右前に落とし3打数2安打と開幕スタメンに存在感を示した。

戸塚俊美監督はオープン戦好調の為永にかける期待は大きい。「守備も悪くないし、よくやっていると思います」と高評価を与える。為永も「二塁打は外を待っていたんですが内角にスライダーが来たので反応で打てました。何とか大学でもやっていけそうな感じです」とオープン戦で実績を重ねてきた。11日の開幕戦は東大。エース松本慎之介（3年＝国学院久我山）が左腕のため左打者の為永のスタメン起用は微妙だがベンチ入りは間違いない。

7日は明大の入学に出席、文字通り明治の一員としてリーグ戦に臨む。