女優の橋本マナミ（41）が6日までに自身のインスタグラムを更新。家族での高尾山登山ショットを公開した。

「家族で高尾山登山に行ってきました」と記し、家族ショットを披露。「息子が『高尾山の山頂でラーメンが食べられるみたい！行ってみたい！』との提案から調べ始めた高尾山！」と長男の提案だったことを明かした。

「子連れで行くにはちゃんと登れるかなと不安があったのですが、途中までロープウェイとリフトがあり、それを降りたところから山頂までは子供の足で大体1時間弱くらい」と橋本。「山の澄んだ空気がとても心地よく、息子は最後の方つらそうでしたがなんとか無事高尾山山頂まで辿り着けました」「お目当てのラーメンもしっかり食べれられて大満足の高尾山でした」とつづった。

「登る途中に所々団子が売ってて味が違うので家族で一本買ってみんなで分け合いながら（取り合いでしたが）食べました。どれも美味しかった」と記した。

「今の季節、暑くもなくて風も涼しく最高の登山日和でした 今回娘はずっと抱っこ紐でしたが、次は一緒に歩いて登りたいな」とした。

橋本は19年に1歳年下の勤務医の男性と結婚。20年7月に第1子長男、24年7月に第2子女児を出産している。