大阪府の吉村洋文知事（日本維新の会代表、５０）が６日、府庁で記者団の取材に応じた。５日に京セラドーム大阪で開催された「カンサイコレクション ２０２６ Ｓ／Ｓ」（関西コレクション）にド派手衣装で登場したが、出演シーンを見た家族からダメ出しされたことを明らかにした。

関コレで吉村氏は、青い海と波をイメージしたフリル付きのマントで観客の視線を集めると、ランウェーの途中でマントをバーンと脱ぎ、法被姿に。１１月１４、１５日に大阪府内で行われるイベント「全国豊かな海づくり大会」をＰＲした。

吉村氏は「昨日の関コレでＰＲさせてもらっていろいろと反応もありますので、良かったと思っております。多くの人に知ってもらえたらなと思います」と振り返った。

５日の出演前、家族から「『こけるなよ、すべるなよ』と、いろんな意味で言われました」と言葉をかけられたという。出演後の家族からの反応を問われた吉村氏は「恥ずかしいと言われましたね。『何これ？』『恥ずかしい』っていうのが率直なところ。衣装じゃなくて（マントを脱ぐ時に）バーンってやったのが『おかしいんじゃないの？』と言われました」と、身内からの酷評に苦笑い。「『せやな』『そやな』と（答えた）。率直な意見をいただきました…」と、声のトーンを落としていた。