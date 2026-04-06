エリアのスポーツです。サッカーの百年構想リーグは熱戦が続いています。J1のファジアーノ岡山はきのう（5日）、ホームでヴィッセル神戸と対戦しました。

WESTリーグで単独首位に立つ神戸を迎え撃つファジアーノ。試合前には、まもなく小学校に入学する新1年生35人が真新しいランドセルを背負って入場するイベント「ファジ入学式」が行なわれ、スタジアムは温かい拍手に包まれました。

試合は、好調の神戸を相手に、前半の立ち上がりと終了間際に失点。2点を追いかける厳しい展開となります。それでも後半17分、右サイドからのクロスに飛び込んだのは木村！チームのムードメーカーが反撃ののろしをあげます。



このまま追い上げたいファジアーノでしたが、直後の後半20分、PKを献上し、再び2点差とされると…試合終了間際にはダメ押しのゴールも許し、1ー4で敗戦。ホームで勝ち点を得ることはできませんでした。

（木山隆之監督）

「内容的にも、ぐうの音も出ないくらいの完敗だと思いますし、結果に関しては本当に悔しいです」



次節は今月（4月）11日、アウェーで京都サンガF.C.と対戦します。

J3のカマタマーレは、アウェーで高知との四国ダービー「土讃戦」に臨みました。序盤から積極的に相手ゴールに迫るカマタマーレですが、なかなかネットを揺らすことができません。



すると後半30分、セットプレーの流れからゴールを許すと、終盤にも失点。ダービーマッチを制することはできませんでした。次節は今月（4月）12日、ホームで徳島ヴォルティスと対戦します。