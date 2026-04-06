株式会社コシナは、フォクトレンダーブランド初となる高性能双眼鏡「MOD. VIENNA（モデル・ウィーン）」全6モデルを発表した。日本国内での展開に向け、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて支援募集を開始している。募集期間は2026年5月12日（火）まで。

1756年創業のフォクトレンダーの伝統を継承しつつ、同社の最新光学技術を注ぎ込んで開発したというモデル。ラインアップは口径25mm、32mm、42mmの3サイズに対し、それぞれ8倍と10倍を用意した計6モデル。野鳥観察や自然散策などのフィールドワークから、演劇・ライブ・スポーツ観戦まで、幅広いシーンを想定している。

最大の特徴は、色にじみを極限まで抑えるアポクロマート（APO）設計の採用。野鳥の羽先や被写体のディテールを濁りのない色彩で鮮明に描き出すという。また、透過率90％という明るさと、眼鏡使用時でも没入感を得られる広い視界（ハイアイポイント設計）を両立した。

筐体には堅牢なマグネシウム合金を採用し、フラッグシップらしい質感と耐久性を確保。保護等級IP67の完全防水設計により、過酷なアウトドア環境での使用にも対応するという。

25mm口径：コンパクトシリーズ

MOD.VIENNA 8×25 APO

MOD.VIENNA 8X25 APO

MOD.VIENNA 10×25 APO

32mm口径：中口径シリーズ

倍率：8倍 実視界（1,000m先）：136m 見かけ視界：56° ひとみ径：3.1mm アイレリーフ：19mm 最短合焦距離：1.8m 外形寸法：103×121.5×44mm 重量：340g・価格：69,000円～倍率：10倍 実視界（1,000m先）：112m 見かけ視界：58° ひとみ径：2.5mm アイレリーフ：15mm 最短合焦距離：1.8m 外形寸法：103×121.5×44mm 重量：330g 価格：69,000円～

MOD.VIENNA 8×32 APO

MOD.VIENNA 8×32 APO

MOD.VIENNA 10×32 APO

42mm口径：大口径シリーズ

倍率：8倍 実視界（1,000m先）：149m 見かけ視界：60° ひとみ径：4.0mm アイレリーフ：18.5mm 最短合焦距離：2.0m 外形寸法：128.5×128.5×48mm 重量：640g 価格：137,000円～倍率：10倍 実視界（1,000m先）：127m 見かけ視界：63° ひとみ径：3.2mm アイレリーフ：16.0mm 最短合焦距離：2.0m 外形寸法：128.5×128.5×48mm 重量：630g 価格：137,000円～

MOD.VIENNA 8×42 APO

MOD.VIENNA 8×42 APO

MOD.VIENNA 10×42 APO

倍率：8倍 実視界（1,000m先）：142m 見かけ視界：59° ひとみ径：5.3mm アイレリーフ：20.4mm 最短合焦距離：2.0m 外形寸法：144×130×50mm 重量：770g 価格：154,000円～倍率：10倍 実視界（1,000m先）：113m 見かけ視界：59° ひとみ径：4.2mm アイレリーフ：16.8mm 最短合焦距離：2.0m 外形寸法：144×130×50mm 重量：725g 価格：154,000円～