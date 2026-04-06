春は新生活が始まり交通事故が多発する時期です。山形県内では交通事故に対する意識を高めてもらおうと、きょうから「春の交通安全県民運動」が始まり、各地で出発式が行われました。

【写真を見る】交通事故を防げ！「春の交通安全県民運動」の出発式 去年の交通事故発生件数は前の年より増加（山形）

「春の交通安全県民運動」は、交通ルールに不慣れな新入学児童や、ドライバーになりたての新社会人などが増える今の時期に毎年行われています。

きょうは各地で出発式が行われ、このうち天童市で行われた出発式には警察や交通安全協会の関係者などが参加しました。

小百合保育園 かもしかクラブの園児たち「右見て、左見て、右見て渡ります」

■死亡事故は少なくなったが...

県内では去年、交通事故で２３人が亡くなっています。記録が残る１９４８年以降で最も少なくなりましたが、交通事故全体の発生件数は２４８６件と前の年に比べ２９件増加しました。

今年はこうした事故の防止に加えて、自転車の運転について悪質・危険な交通違反の一部に反則金が課される青切符の制度が今月から始まったことも呼び掛けられます。

天童警察署 山口幸治 交通課長「今年の４月１日から自転車の交通ルールが改正されて自転車もルールが厳しくなっています。ぜひ家庭や地域、職場内で交通事故に気をつけてねという声がけを広めていただいて、一件でも悲惨な交通事故が減っていけばと思っております」

春の交通安全県民運動はきょうから今月１５日までの１０日間実施され、期間中、各地で街頭指導など交通安全に向けた活動が行われます。