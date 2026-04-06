「３回連続となれば完全な失敗だ」またしてもW杯予選敗退のイタリア代表をレジェンドDFマルディーニが猛批判！「かつてのような情熱はもう見られない」
イタリア代表のレジェンドが苦言を呈している。
イタリアは３月31日に開催された北中米ワールドカップ（W杯）の欧州予選プレーオフ決勝で、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦し、１−１のまま突入したPK戦の末に敗戦。これで３大会連続の予選敗退となった。
イタリアメディア『PianetaMilan』によれば、かつてアッズーリの主将を務めた元イタリア代表DFパオロ・マルディーニ氏は、次のように苦言を呈した。
「イタリア代表のユニホームを着るということは、ただ単にプレーするだけではない。歴史と責任、誇りを背負うことを意味する。ワールドカップ出場を１度逃すのは警鐘、２度目なら危機。だが、３回連続となれば…それは完全な失敗だ」
また自身がイタリア代表だった当時と比較し、「私の時代は精神力がすべてだった。規律、犠牲、そしてユニホームへの敬意が不可欠だった。今はかつてのような情熱はもう見られない」と厳しく批判している。
「チームのために全力を尽くそうとする選手も見当たらない。プライド、責任、そしてアイデンティティが失われた時、それはもはやイタリアではない」
W杯優勝４度を誇るイタリアは復活を果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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イタリアは３月31日に開催された北中米ワールドカップ（W杯）の欧州予選プレーオフ決勝で、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦し、１−１のまま突入したPK戦の末に敗戦。これで３大会連続の予選敗退となった。
イタリアメディア『PianetaMilan』によれば、かつてアッズーリの主将を務めた元イタリア代表DFパオロ・マルディーニ氏は、次のように苦言を呈した。
「イタリア代表のユニホームを着るということは、ただ単にプレーするだけではない。歴史と責任、誇りを背負うことを意味する。ワールドカップ出場を１度逃すのは警鐘、２度目なら危機。だが、３回連続となれば…それは完全な失敗だ」
「チームのために全力を尽くそうとする選手も見当たらない。プライド、責任、そしてアイデンティティが失われた時、それはもはやイタリアではない」
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