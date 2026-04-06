「３回連続となれば完全な失敗だ」またしてもW杯予選敗退のイタリア代表をレジェンドDFマルディーニが猛批判！「かつてのような情熱はもう見られない」

「３回連続となれば完全な失敗だ」またしてもW杯予選敗退のイタリア代表をレジェンドDFマルディーニが猛批判！「かつてのような情熱はもう見られない」