　6日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3569枚だった。うちプットの出来高が2378枚と、コールの1191枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の253枚（70円安970円）。コールの出来高トップは5万8000円の215枚（60円高420円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 3　　　 0　　　 2　　70000　
　　 6　　　-1　　　 3　　68000　
　　46　　　+1　　　 6　　67000　
　　30　　　 0　　　 9　　66000　
　　28　　　+1　　　16　　65000　
　　34　　　+1　　　26　　64000　
　　48　　　+7　　　45　　63000　
　　59　　　+4　　　65　　62000　
　　22　　　+3　　　86　　61500　
　　 1　　　　　　 102　　61375　
　　 2　　 +17　　 105　　61250　
　　 1　　　　　　　95　　61125　
　　30　　 +12　　 108　　61000　
　　 1　　　-1　　 103　　60875　
　　 1　　 +11　　 136　　60750　
　　32　　 +17　　 142　　60500　
　　 1　　　+1　　 134　　60375　
　 148　　 +25　　 174　　60000　
　　 2　　 +29　　 194　　59875　
　　 1　　　　　　 212　　59750　
　　 4　　 +15　　 200　　59625　
　　 9　　 +45　　 227　　59500　
　　 3　　　　　　 245　　59375　
　　 5　　　　　　 256　　59250　
　　 6　　　　　　 270　　59125　
　　41　　 +57　　 299　　59000　
　　 5　　　　　　 315　　58875　
　　 3　　　　　　 289　　58750　
　　 9　　　　　　 300　　58625　
　　12　　 +39　　 325　　58500　
　　 5　　　　　　 320　　58375　
　　 2　　　　　　 360　　58125　
　 215　　 +60　　 420　　58000　
　　 4　　　　　　 460　　57875　
　　 6　　　+5　　 415　　57750　
　　 2　　　+5　　 445　　57625　
　　 7　　 +80　　 530　　57500　
　　 3　　　　　　 510　　57375　
　　 4　　　 0　　 495　　57250　
　　70　　 +65　　 575　　57125　
　　41　　 +40　　 605　　57000　
　　 6　　 +80　　 670　　56875　
　　 6　　+105　　 705　　56750　
　　 7　　+110　　 740　　56625　
　　 5　　+120　　 810　　56500　
　　 7　　+140　　 830　　56375　
　　 5　　 +30　　 805　　56250　
　　 4　　　　　　 915　　56125　
　　63　　+140　　 970　　56000　
　　 3　　 +90　　 925　　55875　
　　 2　　+175　　1095　　55625　
　　 1　　+175　　1115　　55500　
　　 1　　　　　　1070　　55375　
　　 1　　　　　　1215　　55250　
　　64　　+150　　1300　　55000　
　　 1　　　　　　1375　　54875　
　　 1　　　　　　1320　　54750　
　　12　　+140　　1490　　54500　
　　34　　+175　　1750　　54000　　2205 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　53750　　2115 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53625　　2055 　　　　　　　 2　
　　12　　　　　　2015　　53500　　1985 　　　　　　　78　
　　　　　　　　　　　　　53125　　1840 　　　　　　　 1　
　　 1　　+215　　2315　　53000　　1745 　　-250　　　26　
　　　　　　　　　　　　　52875　　1755 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52500　　1675 　　-140　　　 8　