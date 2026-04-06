　6日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は117枚だった。うちプットの出来高が74枚と、コールの43枚を上回った。プットの出来高トップは1万2500円の29枚（4円安6円）。コールの出来高トップは7万円の13枚（10円高30円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 3　　　-2　　　 5　　75000　
　　 2　　　+4　　　15　　72500　
　　13　　 +10　　　30　　70000　
　　 1　　　　　　　48　　67000　
　　 3　　　　　　　89　　66000　
　　 1　　　　　　 460　　61000　
　　 4　　 +55　　 560　　60000　
　　11　　　　　　 730　　59250　
　　　　　　　　　　　　　59000　　6135 　　　　　　　 4　
　　 2　　　　　　1050　　58000　
　　 2　　　　　　1320　　57000　
　　 1　　　　　　2020　　55000　
　　　　　　　　　　　　　53000　　2415 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 350 　　 -40　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　36500　　 220 　　　　　　　23　
　　　　　　　　　　　　　35000　　 184 　　 -56　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　33000　　 147 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　31000　　 110 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　21750　　　36 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　16750　　　17 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　14 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　12500　　　 6 　　　-4　　　29　


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