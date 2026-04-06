日経225オプション6月限（6日日中） 1万2500円プットが出来高最多29枚
6日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は117枚だった。うちプットの出来高が74枚と、コールの43枚を上回った。プットの出来高トップは1万2500円の29枚（4円安6円）。コールの出来高トップは7万円の13枚（10円高30円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 -2 5 75000
2 +4 15 72500
13 +10 30 70000
1 48 67000
3 89 66000
1 460 61000
4 +55 560 60000
11 730 59250
59000 6135 4
2 1050 58000
2 1320 57000
1 2020 55000
53000 2415 1
40000 350 -40 7
36500 220 23
35000 184 -56 3
33000 147 2
31000 110 1
21750 36 1
16750 17 1
16000 14 2
12500 6 -4 29
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コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 -2 5 75000
2 +4 15 72500
13 +10 30 70000
1 48 67000
3 89 66000
1 460 61000
4 +55 560 60000
11 730 59250
59000 6135 4
2 1050 58000
2 1320 57000
1 2020 55000
53000 2415 1
40000 350 -40 7
36500 220 23
35000 184 -56 3
33000 147 2
31000 110 1
21750 36 1
16750 17 1
16000 14 2
12500 6 -4 29
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