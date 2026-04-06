ＴＨＥグローバル社 <3271> [東証Ｓ] が4月6日大引け後(16:35)に配当修正を発表。TOBに伴い、従来33円としていた26年6月期の期末一括配当を見送る方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに関して、賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をいたしました。なお、当該取締役会決議は、本公開買付け及びその後の一連の手続きにより当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。詳細については、意見表明プレスリリースをご参照ください。 当社はこれまで、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題としており、業績に応じた利益還元を積極的に行うことを基本方針としながら、将来の事業展開と財務体質強化のための内部留保の充実等を勘案のうえ、総合的に決定する方針で株主還元を実施してまいりました。しかしながら、本公開買付けの決済後の2026年６月30日を基準日とした配当を行う場合、本公開買付けに応募する株主の皆様と本公開買付けに応募しない株主の皆様との間に経済的差異が生じる可能性があることも踏まえ、当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、2026年６月期の配当予想を修正し、2026年６月期の期末配当を行わない旨の決議をいたしました。 なお、本公開買付けが不成立となることが明らかとなった場合その他配当予想について新たな決定を行った場合など開示すべき事項が生じたときは、速やかにお知らせいたします。

