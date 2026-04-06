タレントの上沼恵美子（70）が6日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。夫婦円満の秘訣を語った。

妻に対して「褒めてあげてください」と上沼。「（夫が）外で“もちろん僕は花を贈ってますよ”、“褒めてますよ”っていうのはしてないねん。褒めてないねん、褒めてるつもりやねん。割と自分の得点が高いねん」と指摘した。

そして「ちょっと恥ずかしいなって思うぐらい褒めなアカン」とキッパリ。「日本の男性は褒めてない」といい、「“全部食べてるのは…”、“黙ってるのは…”とかしょうもないセリフがある。あんなんはアカン」と切り捨てた。

その上で「考えて？奥さんは他人やで」とピシャリ。「子供ができるやん、“作品”が。そしたら（夫は妻とは）“親しい”って思う。なんにも親しくない。“私らは所詮他人やんか”と思ってますから。他人が同じ屋根の下に30年も40年も一緒に住む。それが潤滑してうまいこと回っていくには、セリフしかないわけですよ」と説いた。

これを受けて、番組パートナーの「藤崎マーケット」田崎佑一が、妻が作ったカレーを全部たいらげた上に「“ここ、インドかと思った”も添えました」と報告したが、上沼は「それはいらん、減点」とバッサリ。冷静に「だってね、インドのカレーとは違うと思う」と分析し、「それで全部アカンようになった」とツッコんだ。

そして「料理が一番分かりやすいねんけど、そうじゃなくても、パンツが所定の位置にあるってことにも感謝ね」「あれは生えて来てないからね、パンツは」と語っていた。