前日までの雨とは打って変わって晴天に恵まれた4月5日、神奈川県横浜市の慶應義塾大学日吉陸上競技場で東京六大学対校陸上競技大会が開催されました。

男子の中長距離種目では、今季の大学駅伝界で注目を集める早稲田大学のルーキーズが"臙脂"デビューを果たし、スーパールーキーの呼び声通り、圧巻のパフォーマンスを披露しました。

対校男子1500mには、ロード1マイルの日本記録をもつ鳥取城北高校出身の本田桜二郎選手が出場しました。

臙脂のユニフォームに初めて袖を通すことに「会場に来る前からずっと緊張していた」と言う本田選手ですが、号砲が鳴ると堂々としたレースを見せました。

前半は、先輩の吉倉ナヤブ直希選手（3年）が1周（400m）60秒ペースでレースを牽引。本田選手は800mを過ぎに先頭に立つと、一気にペースアップし後続を引き離しました（800mから1200mの400mは56まで上がっていました）。その後もぐんぐんと差を広げ、従来の大会記録を3秒以上更新する3分40秒25の新記録を打ち立てて優勝を飾りました。

この記録は自己ベストでもあり、同時に今年の日本選手権の参加標準記録（3分40秒50）も突破。同選手権の出場資格を得ました。「今日は3分40秒切りを狙っていて、ナヤブさんが800mまで引っ張ってくれたので安心して最初から走れました。結果的に（3分）40秒は切れなかったんですけど、最後は切り替えて勝ち切るレースができたのは良かったです。臙脂のユニフォームの伝統に恥じない走りができたと思います」こうレースを振り返るように、本田選手にとっても納得の大学初戦となりました。

対校男子5000mには、昨年のインターハイと国民スポーツ大会で5000m二冠の新妻遼己選手（兵庫・西脇工業高校出身）、千葉・八千代松陰高校出身の上杉敦史選手が出場しました。

レースは、まずオープン参加の工藤慎作選手（4年）が1000mから先頭に立ち、新妻選手らを牽引。2000m過ぎには、同じくオープン参加の山口竣平選手（3年）がするするとポジションを上げ、工藤選手と共に先頭でレースを引っ張りました。新妻選手は先輩2人のすぐ後ろを走り、じわじわと後続を引き離し始めます。

勝負が決したのは4000mでした。新妻選手が満を持して山口選手の前に出ると、それまで粘っていた成沢翔英選手（慶應義塾大学4年）を突き放し、独走態勢に入りました。そして、13分54秒91でフィニッシュし、本田選手に続き1年生優勝を飾りました。

「ラスト1kmをもっと上げたかったですけど、シーズン初めで、その辺のキレがなかった。ラスト30mで足が止まってしまった」と、反省が先に口をついて出たのは意識の高い証。その後に「対校戦なので早稲田大学に貢献できるようにと意識していたので、勝ち切れたのは良かったです」とレースを振り返っていました。

一方、上杉選手は終盤に順位を上げて、他校の主力選手も出場するなか4位でフィニッシュしました。

「集団の中でできるだけ耐えて、落ちてからはしっかり一つ一つ前を追っていくっていうレースを考えていました。初戦は、自分らしいスタートが切れたんじゃないかなと思っています」

この世代をリードしてきた本田選手、新妻選手、増子陽太選手（福島・学法石川高出身）の3人に注目が集まるなか、上杉選手も上々の大学デビューを飾り、対校選手としてさっそくチームに貢献しました。

「箱根駅伝では1回とは言わず、4回優勝できればいいなと思っています」とは本田選手。近い将来に黄金期を築くために絶好のスタートを切りました。

4月11日に熊本で行われる金栗記念選抜陸上では"世代ナンバーワン"の呼び声高い増子選手が5000mにエントリーしており、いよいよ臙脂デビューを飾ります。この大会には、本田選手が5000m、新妻選手が1500mに出場予定。"シン・三羽烏"がそろい踏みとなり、いっそう注目を集めることになりそうです。