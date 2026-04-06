4月6日までに、元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈がInstagramを更新。イメチェン姿を公開し、話題となっている。

岩田は、《色々と新しいことに挑戦しています》と、日本テレビを退職後に新たなチャレンジをしていることを伝え、《また報告します》と、今後もお知らせがあることも匂わせた。

「岩田さんは、慶應義塾大学卒業後の2018年に日本テレビに入社。入社半年という早さで『世界まる見え!テレビ特捜部』の進行役に抜擢されました。さらに朝の情報番組『スッキリ』や『シューイチ』など人気番組を次々と担当し、明るいキャラクターで人気を誇っていましたが、2026年3月末をもって同局を退社しました。現在はフリーアナウンサーへ転身し、芸能事務所『テイクオフ』に所属しています」（芸能プロ関係者）

退社して初のInstagramの投稿となったが、添えられた写真では白いシャツを着用し、髪を“金髪”に染めてイメチェンした様子を披露した。

「これまでは局アナということもあり、暗めの落ち着いた髪色が印象的でした。それと比べるとかなり明るい色味の髪で、ガラッと雰囲気が変わりました。さらに、リップの色味も淡いピンク色をチョイスしています。これまであまり使ってこなかった色味であるとストーリーズでも明かし、本人にとっても新鮮な色使いのようです」（同前）

退社後の仕事も、順調な滑り出しとなりそうだ。

「フリー初の仕事は、4月11日から12日にかけて放送される、ABEMA開局10周年特別番組『30時間限界突破フェス』内の『最強バズりソング歌謡祭』でのMCが決まっています。30時間の生放送を締めくくるグランドフィナーレ企画という大舞台で、『新人アナウンサーのころを思い出して、なんだかドキドキしています』と心境を語っていました」（同前）

さらに、入社直後から担当する『世界まる見え!テレビ特捜部』へは、今後も出演を継続する。局アナとしての実力と人気を誇ってきただけに、今後の岩田への期待が見える。

「岩田さんは、日テレ在籍時代に“次期エース”と評されてきたたしかな実力の持ち主。芸人やタレントにも物おじしない高いアドリブ力も評価されています。

さらに幼いころには、“岡崎歩美”の名前で舞台に立ち、2010年にはドラマ『ニコニコ少女』（BS-TBS）で主演を果たすなど、役者としての経験もあるのです。今後の活躍は、アナウンサーに止まらず、多方面に広がる可能性もあるでしょう」（同前）

幅広い活躍が見られそうだ。