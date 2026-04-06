榊原郁恵、広々自宅に五月人形飾る様子公開「高級感すごい」「ホテルのロビーみたい」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/04/06】タレントの榊原郁恵が4月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。自宅で五月人形を飾る様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】66歳ベテランタレント「天井高すぎて驚き」広々自宅に飾った高級五月人形
榊原は「4月 晴れた気持ち良い日に五月人形出しました！」とつづり、自宅で五月人形を飾る様子を動画で公開。土台から準備する様子に「さぁそろそろ出来上がります」と添え、最後は完成した五月人形と並ぶ姿に「今年も渡辺家一同かんばるぞー！オー」と記した。
この投稿には「ホテルのロビーみたいなご自宅」「天井高すぎて驚き」「ご自分で用意するの流石です」「綺麗なご自宅」「今でもちゃんと飾ってるの素敵」「憧れが詰まってる」「五月人形も立派」「高級感すごい」といった声が寄せられている。
榊原は1987年、俳優で夫の渡辺徹さんと結婚。長男は俳優・タレントの渡辺裕太、次男は俳優の渡辺拓弥。2022年、徹さんが敗血症のため死去した。（modelpress編集部）
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【写真】66歳ベテランタレント「天井高すぎて驚き」広々自宅に飾った高級五月人形
◆榊原郁恵、広々自宅に五月人形飾る様子公開
榊原は「4月 晴れた気持ち良い日に五月人形出しました！」とつづり、自宅で五月人形を飾る様子を動画で公開。土台から準備する様子に「さぁそろそろ出来上がります」と添え、最後は完成した五月人形と並ぶ姿に「今年も渡辺家一同かんばるぞー！オー」と記した。
◆榊原郁恵の投稿に反響
この投稿には「ホテルのロビーみたいなご自宅」「天井高すぎて驚き」「ご自分で用意するの流石です」「綺麗なご自宅」「今でもちゃんと飾ってるの素敵」「憧れが詰まってる」「五月人形も立派」「高級感すごい」といった声が寄せられている。
榊原は1987年、俳優で夫の渡辺徹さんと結婚。長男は俳優・タレントの渡辺裕太、次男は俳優の渡辺拓弥。2022年、徹さんが敗血症のため死去した。（modelpress編集部）
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