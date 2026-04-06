「ウソでしょ、アンジーの子ども!?」 アンジェリーナ・ジョリー＆ブラッド・ピットの娘シャイロ、公開オーディションを経てMV出演
アンジェリーナ・ジョリーとブラッド・ピットの実子で、名前からピット姓を削除したことでも注目を集めたシャイロ。このたび、公開オーディションを経て、K‐POPアーティストのミュージックビデオに出演していたことが分かった。
【写真】MVに登場したシャイロ
JustJaredによると、現在19歳のシャイロが出演しているのは、K-POPガールズグループ宇宙少女のダヨンによる2枚目のシングル「What’s a girl to do」のオフィシャルMV。現地時間4月7日の本編公開の前にシェアされたティーザー映像で明らかになった。
26秒のティーザー映像の中で、シャイロは16秒頃にアップで登場。ダークブロンドの髪を編み込み、金のフープイヤリングを身につけた姿が映っている。また、10秒頃に登場するダヨンとダンサーたちのシークエンスでも、ダヨンのすぐ近くで華麗にダンスを披露しているようだ。
ダヨンの所属するスターシップ・エンターテインメントの関係者は、韓国の毎日経済新聞に対し、「我々は、ダヨンのMVに出演するパフォーマーを選ぶために、アメリカで公開オーディションを開催しました」と話し、シャイロもその選考を経て起用されたとコメント。「撮影後も、彼女がアンジェリーナ・ジョリーとブラッド・ピットの娘だとは全く知らず、最近偶然知ったばかりです」と明かしたという。
シャイロの姿にX（旧ツイッター）では、「え？ シャイロ？」「シャイロってばここで何してる？」「ウソでしょ、アンジェリーナの子どもが何で出演？」「ダヨンはシャイロ・ジョリーをMVに出演させたの？」など驚きの声が続出。「なんてこと。0：16頃に映る女の子が凄くゴージャス」といったコメントも見られ、話題となっている。
【写真】MVに登場したシャイロ
JustJaredによると、現在19歳のシャイロが出演しているのは、K-POPガールズグループ宇宙少女のダヨンによる2枚目のシングル「What’s a girl to do」のオフィシャルMV。現地時間4月7日の本編公開の前にシェアされたティーザー映像で明らかになった。
ダヨンの所属するスターシップ・エンターテインメントの関係者は、韓国の毎日経済新聞に対し、「我々は、ダヨンのMVに出演するパフォーマーを選ぶために、アメリカで公開オーディションを開催しました」と話し、シャイロもその選考を経て起用されたとコメント。「撮影後も、彼女がアンジェリーナ・ジョリーとブラッド・ピットの娘だとは全く知らず、最近偶然知ったばかりです」と明かしたという。
シャイロの姿にX（旧ツイッター）では、「え？ シャイロ？」「シャイロってばここで何してる？」「ウソでしょ、アンジェリーナの子どもが何で出演？」「ダヨンはシャイロ・ジョリーをMVに出演させたの？」など驚きの声が続出。「なんてこと。0：16頃に映る女の子が凄くゴージャス」といったコメントも見られ、話題となっている。