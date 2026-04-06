デビュー30周年を迎えた「ポムポムプリン」の公式アートブック発売を記念して、書店限定グッズが登場。

「ポムポムプリン30th記念 ポムポムプリンの本屋さん3」書店記念グッズが、マリモクラフトより発売されます！

マリモクラフト「ポムポムプリン30th記念 ポムポムプリンの本屋さん3」書店限定グッズ

発売日：2026年4月15日(水)より順次

サンリオの「ポムポムプリン」30周年と、PARCOの「ポムポムプリン アートブック」発売を記念して、マリモクラフトが限定グッズを展開。

歴代デザインの原画を使用した「ポムポムプリン30th記念 ポムポムプリンの本屋さん3」書店限定グッズが、対象の書店にて順次販売されます☆

「ポムポムプリン」の歴代デザインを使用した書店限定グッズは、2023年の第1弾・2025年の第2弾に続き、今回で第3弾です！

グッズ紹介

種類・価格：

・A5クリアファイル3枚セット・990円（税込）

・豆巾着・660円（税込）

・フレークシール・880円（税込）※15種各1枚入り

・パタパタメモ・880円（税込）

・【ブラインド】ミニフレームマグネット・770円（税込）※全15種

・ミニタオル・880円（税込）

・ツバメノート（A6サイズ）・495円（税込）

※画像は全てイメージです（実際の商品とは異なる場合があり、画像の縮小率は同一ではありません）

※販売商品は状況により予告なく変更、中止になる場合があります

※在庫状況など取り扱い商品についてのお問い合わせは、各店舗に直接ご連絡ください

2026年にデビュー30周年を迎えたサンリオの「ポムポムプリン」

「ポムポムプリン アートブック」には、デビュー当時の原画から最新デザインまで、さまざまなアートワークが収録されています！

その「ポムポムプリン アートブック」発売を記念して、「ポムポムプリン30th記念 ポムポムプリンの本屋さん3」書店限定グッズを新たに発売。

2023年の第1弾・2025年の第2弾に続く第3弾となる今回は、30周年にふさわしいグッズ揃いです☆

「ポムポムプリン」の歴代のデザインをまとめた特別なアートを使用し、懐かしさが詰まった7種類のグッズが展開されます！

お買い上げ特典「ステッカー」

「ポムポムプリン30th記念 ポムポムプリンの本屋さん3」書店限定グッズを、税込み2,200円以上購入するともらえる特典も実施。

限定ノベルティとして、ステッカーがプレゼントされます☆

デビュー30周年を迎えた「ポムポムプリン」の公式アートブック発売を記念して、書店限定オリジナルグッズ第3弾が登場。

マリモクラフトの「ポムポムプリン30th記念 ポムポムプリンの本屋さん3」書店限定グッズは、2026年4月15日より順次発売です☆

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