文具や雑貨グッズなど7種！マリモクラフト「ポムポムプリン30th記念 ポムポムプリンの本屋さん3」書店限定グッズ
デビュー30周年を迎えた「ポムポムプリン」の公式アートブック発売を記念して、書店限定グッズが登場。
「ポムポムプリン30th記念 ポムポムプリンの本屋さん3」書店記念グッズが、マリモクラフトより発売されます！
マリモクラフト「ポムポムプリン30th記念 ポムポムプリンの本屋さん3」書店限定グッズ
発売日：2026年4月15日(水)より順次
サンリオの「ポムポムプリン」30周年と、PARCOの「ポムポムプリン アートブック」発売を記念して、マリモクラフトが限定グッズを展開。
歴代デザインの原画を使用した「ポムポムプリン30th記念 ポムポムプリンの本屋さん3」書店限定グッズが、対象の書店にて順次販売されます☆
「ポムポムプリン」の歴代デザインを使用した書店限定グッズは、2023年の第1弾・2025年の第2弾に続き、今回で第3弾です！
グッズ紹介
種類・価格：
・A5クリアファイル3枚セット・990円（税込）
・豆巾着・660円（税込）
・フレークシール・880円（税込）※15種各1枚入り
・パタパタメモ・880円（税込）
・【ブラインド】ミニフレームマグネット・770円（税込）※全15種
・ミニタオル・880円（税込）
・ツバメノート（A6サイズ）・495円（税込）
※画像は全てイメージです（実際の商品とは異なる場合があり、画像の縮小率は同一ではありません）
※販売商品は状況により予告なく変更、中止になる場合があります
※在庫状況など取り扱い商品についてのお問い合わせは、各店舗に直接ご連絡ください
2026年にデビュー30周年を迎えたサンリオの「ポムポムプリン」
「ポムポムプリン アートブック」には、デビュー当時の原画から最新デザインまで、さまざまなアートワークが収録されています！
その「ポムポムプリン アートブック」発売を記念して、「ポムポムプリン30th記念 ポムポムプリンの本屋さん3」書店限定グッズを新たに発売。
2023年の第1弾・2025年の第2弾に続く第3弾となる今回は、30周年にふさわしいグッズ揃いです☆
「ポムポムプリン」の歴代のデザインをまとめた特別なアートを使用し、懐かしさが詰まった7種類のグッズが展開されます！
お買い上げ特典「ステッカー」
「ポムポムプリン30th記念 ポムポムプリンの本屋さん3」書店限定グッズを、税込み2,200円以上購入するともらえる特典も実施。
限定ノベルティとして、ステッカーがプレゼントされます☆
デビュー30周年を迎えた「ポムポムプリン」の公式アートブック発売を記念して、書店限定オリジナルグッズ第3弾が登場。
マリモクラフトの「ポムポムプリン30th記念 ポムポムプリンの本屋さん3」書店限定グッズは、2026年4月15日より順次発売です☆
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