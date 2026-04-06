◆香港スプリントカップ・Ｇ２（４月６日、香港シャティン競馬場・芝１２００メートル）

７頭立てで行われ、世界最強スプリンターのカーインライジング（セン５歳、デヴィッド・ヘイズ厩舎、父シャムエクスプレス）が連覇を決め１９連勝とした。今回もザカリー・パートン騎手とのコンビで、直線早々と抜け出すと、最後は流す余裕で圧勝。圧倒的１番人気（単勝１・０倍、２着で２番人気ヘリオスエクスプレスが同７０倍）に応え、１着賞金の２９９万６０００香港ドル（約６０３２万円）を獲得した。勝ち時計はコースレコードの１分７秒１２。

同馬は前走のクイーンズシルバージュビリーＣ・Ｇ１で１着になり、並んでいたサイレントウィットネスを超えて香港競馬新記録の１８連勝を達成。今回も勝って記録を更新し、デビューから２２戦２０勝とした。

２３年１２月にデビューし、Ｇ１初タイトルをつかんだ２４年の香港スプリント、２５年のチェアマンズスプリントプライズなどを含め、デビューから１６戦は香港のシャティン競馬場で出走。昨年１２月には初めて海外遠征に挑み、芝の世界最高賞金レース（１着賞金７００万豪ドル＝約６億８０８５万円）として知られる豪州Ｇ１のジ・エベレスト（芝１２００メートル）を制覇し、暮れの香港スプリントも連覇。今年もセンテナリースプリントＣ・Ｇ１から３連勝と、強さを誇示し続けている。