熊元プロレス、櫻坂46守屋麗奈の“芸能界での選択”に「刺さる」一言 2ショットインタビューで軽妙トーク
お笑いコンビ・紅しょうがの熊元プロレスと、櫻坂46の守屋麗奈が、テレビ朝日の「ドラドラ大作戦」枠にて4日深夜からスタートした新ドラマ『大丸愛は選択する』（毎週土曜 深0：30）に出演する。本作でドラマ初主演を務める熊元は主人公の刑事・大丸愛を、守屋はその後輩刑事・美咲巴を演じる。
【動画】熊元プロレス、初主演ドラマが「私すぎる」
異色のコンビネーションが光る本作だが、インタビューでは撮影の裏側やお互いの印象を語ってくれたほか、最後には熊元がアイドルらしい“必殺技”まで披露することになった。
■熊元プロレス ドラマ初主演に驚き「ドッキリだと思った」
――熊元さんは今回ドラマ初主演ということで、最初に話を聞いた時はいかがでしたか？
【熊元】いや、本当に、びっくりというか……びっくりというより「またまた〜」っていう感じでした。ドラマに出たこと自体、そもそもほとんどなかったので。本当にドッキリだと思いましたね。
――守屋さんは、キュートでしたたか、賢くてあざとい刑事役でしたが、演じてみていかがでしたか？
【守屋】実は『相棒』とか刑事ドラマが好きで、刑事役に憧れがあったので、今回刑事になれて、すごくうれしかったです。
――今回共演されて、熊元さんの主演ぶりを間近でご覧になっていかがでしたか？
【守屋】私もドラマとかの経験が少ないんですけど、熊元さんが本当にすごくて。大女優さんでした！（笑）
【熊元】いや、ほんまか？（笑）
【守屋】本当にかっこよかったです！
――具体的にどんなところがすごかったですか？
【守屋】本当に…なんて言うんですかね……なんて言うんですかね？（笑）
【熊元】あんねんけど、言葉にするにはっていう感じやんな（笑）。
【守屋】そうです！（笑）
――（笑）。今回はアドリブのシーンもあったそうですが、いかがでしたか？
【熊元】そこがこの作品の見どころでもありますね。私は（台本を）知らないけど、麗奈ちゃんはアドリブシーンでもしっかりストーリーをつながないといけないので、大変やったと思うんですよ。
【守屋】筋を通さなくちゃいけないけど、熊元さんの演技に合わせないといけないっていう。そこが結構難しくもあり、楽しかったです。それ以外でも、私もセリフがたくさんあるのが初めてだったので、「せりふを覚えられるかな」っていう不安もありつつ。でも、皆さんが本当に優しかったので、なんとか救われてできました。
――熊元さんから見て、守屋さんの演技はいかがでしたか？
【熊元】私は「次どうしよう」ってバタバタしてる時があったんですけど、（守屋は）めっちゃどしっと構えてはって。あと、大丸愛に対してラフに来てくれる感じとかが、「おい！」って本当に言いたくなるような愛らしさがあって、すごく心地よかったです。
■守屋「くままが大好き」 握手会のテクニックを学ぶ？
――撮影前は、お互いの印象はどうでしたか？
【守屋】私は「くまま」っていうアイドルがすっごい大好きなんです。よく動画とかで拝見させていただいてます。めちゃくちゃ面白いです！
――どんなところが好きなんですか？
【守屋】本当に愛らしくて、誰からも愛されるアイドルだなって思って、尊敬しています。握手会の動画も見まして、私も実際に（そのテクニックを）使おうかなって思ってます（笑）。
【熊元】うれしいですね、まあ“くまま”は私とは別人なんですけど、言っておきます！
――本作ではある「選択」がメインテーマとなっていますが、芸能界の先輩として熊元さんから守屋さんに、これからの「選択」について何かアドバイスはありますか。
【熊元】私がアドバイスですか!? そうですね…私はこれまでいろんな選択を間違えてきたと思っているけれど、結果「間違いじゃない」っていうパターンもあるから。だから“選択に正解はないよ”と。
【守屋】おお！すごいです…刺さります。ありがとうございます！
【熊元】どこか調べたら誰かが言ってる可能性あるけど（笑）。
――守屋さんはこれまで「選択」において悩んだことは？
【守屋】今は自分のキャラみたいなのができたんですけど、入った当初は「自分のキャラをどうしていったらいいんだろう」と悩んでいたことがあります。
【熊元】間違えたと思ったら修正したらいいし。芸人でも「急にキャラ変わったな」みたいな人いるし、全然オッケーやから（笑）。
【守屋】熊元さんの言葉を胸にこれからも活動していきたいと思います！（笑）
■守屋が“くまま”に必殺技を伝授
――逆に守屋さんから“くまま”へ、アイドルとしてのアドバイスはありますか？
【守屋】正直言うことはないなと思うんですけど…。あえて言うならいろんなバージョンの衣装も見てみたいなって思います。
【熊元】普段はちょっとカラフルな平成っぽい感じの衣装なんですけど、大人っぽい系とかってこと？
【守屋】もっとぶりぶりなのが見てみたいです！
【熊元】そっちの！？（笑）なるほどね。
――ではその時に使えるように、守屋さんからぶりっこポーズを一つ伝授してあげてもらってもいいですか？
【守屋】じゃあ私の必殺技があるんですけど…。（こぶしを頭にのせて）「もう、くままったら…コツッ！」。「もうくままったら…」って言うのがポイントです（笑）。「ドジドジっ」みたいな感じで。
【熊元】オッケー、わかりました。「もう、くままったら…コツッ！」（音が“ゴツっ”）
【守屋】……音がすごいです（笑）。
【熊元】全く痛くないんですけどね、くまま強いから。
――気をつけてください…（笑）。ありがとうございました！（笑）
■ドラドラ大作戦『大丸愛は選択する』
熊元プロレスが演じる主人公の女性刑事・大丸愛が、訳アリ男性と繰り広げるラブサスペンス！仕事を取るか恋愛を取るか…物語の結末は愛が台本一切なしのアドリブで本気の選択！恋の行方は…！各回の選択を通して、自分にとっての正義とは何か？正しい生き方とは何か？に気づいていく。
【動画】熊元プロレス、初主演ドラマが「私すぎる」
異色のコンビネーションが光る本作だが、インタビューでは撮影の裏側やお互いの印象を語ってくれたほか、最後には熊元がアイドルらしい“必殺技”まで披露することになった。
――熊元さんは今回ドラマ初主演ということで、最初に話を聞いた時はいかがでしたか？
【熊元】いや、本当に、びっくりというか……びっくりというより「またまた〜」っていう感じでした。ドラマに出たこと自体、そもそもほとんどなかったので。本当にドッキリだと思いましたね。
――守屋さんは、キュートでしたたか、賢くてあざとい刑事役でしたが、演じてみていかがでしたか？
【守屋】実は『相棒』とか刑事ドラマが好きで、刑事役に憧れがあったので、今回刑事になれて、すごくうれしかったです。
――今回共演されて、熊元さんの主演ぶりを間近でご覧になっていかがでしたか？
【守屋】私もドラマとかの経験が少ないんですけど、熊元さんが本当にすごくて。大女優さんでした！（笑）
【熊元】いや、ほんまか？（笑）
【守屋】本当にかっこよかったです！
――具体的にどんなところがすごかったですか？
【守屋】本当に…なんて言うんですかね……なんて言うんですかね？（笑）
【熊元】あんねんけど、言葉にするにはっていう感じやんな（笑）。
【守屋】そうです！（笑）
――（笑）。今回はアドリブのシーンもあったそうですが、いかがでしたか？
【熊元】そこがこの作品の見どころでもありますね。私は（台本を）知らないけど、麗奈ちゃんはアドリブシーンでもしっかりストーリーをつながないといけないので、大変やったと思うんですよ。
【守屋】筋を通さなくちゃいけないけど、熊元さんの演技に合わせないといけないっていう。そこが結構難しくもあり、楽しかったです。それ以外でも、私もセリフがたくさんあるのが初めてだったので、「せりふを覚えられるかな」っていう不安もありつつ。でも、皆さんが本当に優しかったので、なんとか救われてできました。
――熊元さんから見て、守屋さんの演技はいかがでしたか？
【熊元】私は「次どうしよう」ってバタバタしてる時があったんですけど、（守屋は）めっちゃどしっと構えてはって。あと、大丸愛に対してラフに来てくれる感じとかが、「おい！」って本当に言いたくなるような愛らしさがあって、すごく心地よかったです。
■守屋「くままが大好き」 握手会のテクニックを学ぶ？
――撮影前は、お互いの印象はどうでしたか？
【守屋】私は「くまま」っていうアイドルがすっごい大好きなんです。よく動画とかで拝見させていただいてます。めちゃくちゃ面白いです！
――どんなところが好きなんですか？
【守屋】本当に愛らしくて、誰からも愛されるアイドルだなって思って、尊敬しています。握手会の動画も見まして、私も実際に（そのテクニックを）使おうかなって思ってます（笑）。
【熊元】うれしいですね、まあ“くまま”は私とは別人なんですけど、言っておきます！
――本作ではある「選択」がメインテーマとなっていますが、芸能界の先輩として熊元さんから守屋さんに、これからの「選択」について何かアドバイスはありますか。
【熊元】私がアドバイスですか!? そうですね…私はこれまでいろんな選択を間違えてきたと思っているけれど、結果「間違いじゃない」っていうパターンもあるから。だから“選択に正解はないよ”と。
【守屋】おお！すごいです…刺さります。ありがとうございます！
【熊元】どこか調べたら誰かが言ってる可能性あるけど（笑）。
――守屋さんはこれまで「選択」において悩んだことは？
【守屋】今は自分のキャラみたいなのができたんですけど、入った当初は「自分のキャラをどうしていったらいいんだろう」と悩んでいたことがあります。
【熊元】間違えたと思ったら修正したらいいし。芸人でも「急にキャラ変わったな」みたいな人いるし、全然オッケーやから（笑）。
【守屋】熊元さんの言葉を胸にこれからも活動していきたいと思います！（笑）
■守屋が“くまま”に必殺技を伝授
――逆に守屋さんから“くまま”へ、アイドルとしてのアドバイスはありますか？
【守屋】正直言うことはないなと思うんですけど…。あえて言うならいろんなバージョンの衣装も見てみたいなって思います。
【熊元】普段はちょっとカラフルな平成っぽい感じの衣装なんですけど、大人っぽい系とかってこと？
【守屋】もっとぶりぶりなのが見てみたいです！
【熊元】そっちの！？（笑）なるほどね。
――ではその時に使えるように、守屋さんからぶりっこポーズを一つ伝授してあげてもらってもいいですか？
【守屋】じゃあ私の必殺技があるんですけど…。（こぶしを頭にのせて）「もう、くままったら…コツッ！」。「もうくままったら…」って言うのがポイントです（笑）。「ドジドジっ」みたいな感じで。
【熊元】オッケー、わかりました。「もう、くままったら…コツッ！」（音が“ゴツっ”）
【守屋】……音がすごいです（笑）。
【熊元】全く痛くないんですけどね、くまま強いから。
――気をつけてください…（笑）。ありがとうございました！（笑）
■ドラドラ大作戦『大丸愛は選択する』
熊元プロレスが演じる主人公の女性刑事・大丸愛が、訳アリ男性と繰り広げるラブサスペンス！仕事を取るか恋愛を取るか…物語の結末は愛が台本一切なしのアドリブで本気の選択！恋の行方は…！各回の選択を通して、自分にとっての正義とは何か？正しい生き方とは何か？に気づいていく。