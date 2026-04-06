日本ラグビー協会の土田雅人会長が６日、ラグビーＷ杯日本大会の再招致に向け、小池百合子東京都知事を表敬訪問した。日本協会は２０３５年大会の再招致に立候補しており、土田会長は「ラグビーＷ杯を再び日本で開催する際、東京の国立競技場（ＭＵＦＧ国立）は主要会場の一つになると思います。ぜひ今回のラグビーＷ杯を応援いただきたく、何卒よろしくお願い致します」と語った。

日本が史上初めて８強進出を果たした２０１９年大会は、期間を通じて１７０万４４４３人を動員。チケットは販売した１８５・３万枚のうち１８４万枚が売れ、決勝の横浜国際総合競技場には７万１０３人が集った。小池都知事は「２０１９年の大会は、本当にみんなが心から応援して、沸きに沸いた大会だったことをよく覚えております」と回想。「この度、２０３５年大会の招致ということで、またあの時の熱気が東京に戻ってくるということは、大変期待をしたい」と述べた。

ラグビーＷ杯２０１９年大会は、当初開幕戦と決勝が行われる予定だった新国立競技場の建設計画が白紙撤回された影響で、開幕戦が東京スタジアム、決勝が横浜国際総合競技場となっていた。日本協会は１月に再招致に向けたキックオフ会見を行い、土田会長は「素晴らしい大会を作り上げたい」と意気込みを語っていた。