『風、薫る』直美は新しいマッチ工場で働きながら… 第7回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第7回（7日）の場面カットが公開されている。
【写真多数】豪華キャスト32人を一挙紹介！
前回は、栃木ではりん（見上愛）が美津（水野美紀）に嫁ぐ決意を伝えていた。一方、東京では直美（上坂樹里）が英語の勉強をしながら、給金の安いマッチ工場で働く日々。ある日、直美は盗難事件に巻き込まれてしまう。
今回は、りん（見上愛）は、美津（水野美紀）、安（早坂美海）、中村（小林隆）らに見守られ、運送業を営む奥田亀吉（三浦貴大）のもとへと嫁ぐ。りんは夫の亀吉と義母の貞（根岸季衣）と関係を築くため、懸命に奥田家に尽くすが…。一方、直美（上坂樹里）は新しいマッチ工場で働きながら英語の勉強を続けていた。
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前回は、栃木ではりん（見上愛）が美津（水野美紀）に嫁ぐ決意を伝えていた。一方、東京では直美（上坂樹里）が英語の勉強をしながら、給金の安いマッチ工場で働く日々。ある日、直美は盗難事件に巻き込まれてしまう。
今回は、りん（見上愛）は、美津（水野美紀）、安（早坂美海）、中村（小林隆）らに見守られ、運送業を営む奥田亀吉（三浦貴大）のもとへと嫁ぐ。りんは夫の亀吉と義母の貞（根岸季衣）と関係を築くため、懸命に奥田家に尽くすが…。一方、直美（上坂樹里）は新しいマッチ工場で働きながら英語の勉強を続けていた。