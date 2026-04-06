【アベマ30時間】市川團十郎を笑わせたら“1000万円”決定 R-1優勝の今井らいぱち＆M-1決勝出場コンビも出場
「ABEMA」では、10周年を記念し、4月11日午後3時から12日午後10時にわたって、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。このたび、『30時間限界突破フェス』内の企画として、4月12日に「市川團十郎を笑わせたら1000万円」を放送することを決定した。
【動画】市川團十郎を笑わせたら“1000万円”決定 笑いの真剣勝負”に挑む
「市川團十郎を笑わせたら1000万円」は、笑わせ自慢の芸人たちが、制限時間1分間の内に渾身のネタを披露し、歌舞伎俳優・市川團十郎を笑わせることができたら賞金1000万円を獲得できる、『30時間限界突破フェス』オリジナル企画。
出場するのは、24組の芸人たち。今井らいぱち、ウエスP、オダウエダ、カーネーション、カナメストーン、きつね、ぐりんぴーす、紺野ぶるま、シシガシラ、篠宮暁、島田珠代、スクールゾーン、世間知らズ、たつろう、トム・ブラウン、ちゃんぴおんず、ハリウッドザコシショウ、FUJIWARA・原西、ママタルト、ラパルフェ、ランジャタイ、りーもこちゃん、ルシファー吉岡、レイザーラモンRGら、R-1グランプリ優勝者やM-1グランプリ決勝進出コンビほか、様々なフィールドで活躍する芸人たちが大集結する。
なお、本企画は東野幸治と本田望結の2人がMCを務め、市川團十郎に挑む芸人たちをサポートするお笑いコンビ・見取り図（盛山晋太郎、リリー）とともに盛り上げる。
【動画】市川團十郎を笑わせたら“1000万円”決定 笑いの真剣勝負”に挑む
「市川團十郎を笑わせたら1000万円」は、笑わせ自慢の芸人たちが、制限時間1分間の内に渾身のネタを披露し、歌舞伎俳優・市川團十郎を笑わせることができたら賞金1000万円を獲得できる、『30時間限界突破フェス』オリジナル企画。
なお、本企画は東野幸治と本田望結の2人がMCを務め、市川團十郎に挑む芸人たちをサポートするお笑いコンビ・見取り図（盛山晋太郎、リリー）とともに盛り上げる。