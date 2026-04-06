【アベマ30時間】『朝まで徹マン決定戦』『あざとくて何が悪いの？特別版』決定
「ABEMA」では、10周年を記念し、4月11日午後3時から12日午後10時にわたって、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。4月11日の深夜帯に「チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦」を、4月12日に「あざとくて何が悪いの？特別版」をそれぞれ放送する。
【全身ショット】華やか！花柄ドレスで登場した鈴木愛理
「チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦」は、麻雀好きな芸能人がMリーグスタジオに集結し、チーム戦形式で夜通し麻雀を行う。Mリーグからは、プロ雀士の岡田紗佳と中田花奈の参戦が決定。ここでしか見ることのできないプロ雀士と芸能人による己のプライドをかけた深夜の麻雀大会はどのチームが勝利を収めるのか。
そして「あざとくて何が悪いの？特別版 令和の最強あざカワソングSP」では、『30時間限界突破フェス』放送を記念し、テレビ朝日で放送中の「あざとくて何が悪いの？」の人気企画、 “あざとカラオケ”を5年ぶりにお届け。番組で10代から40代の男女1000人にアンケートを実施し、令和の新定番“あざとカラオケソング”TOP10をスタジオで発表。ランクインした楽曲のあざとい歌唱方法を、高い歌唱力を誇るJuice=Juiceの江端妃咲がVTRで歌唱紹介する。
スタジオゲストには中川安奈や、スタジオ初登場となるME:I（KEIKO、AYANE）、ONE N' ONLY（関哲汰）、リンダカラー∞ら豪華メンバーが参戦します。ME:Iの2人をはじめとするゲストのメンバーが“あざとカラオケソング”をスタジオで生歌唱する場面も。MCを務める山里亮太は「あまりに楽しすぎて、声が枯れています（笑）。これを見た直後から、とんでもないテクニックで、カラオケで色んな人を魅了することができるという、素晴らしい番組になっていると思います」と話し、同じくMCの鈴木愛理は「“あざとカラオケ”と聞くと、一人で一生懸命に技を繰り出すイメージを持っていましたが、実は周りを巻き込みながらその場を盛り上げるテクニックが満載で驚きました！カラオケに苦手意識がある方にこそ、役立つヒントがたくさん詰まった回になっています。ぜひ、新しいカラオケの楽しみ方を見つけてもらいたいです」とコメントした。
なお今回、テレビ朝日のオリジナル番組を、ABEMAと地上波で初の同時放送を実施する。
【全身ショット】華やか！花柄ドレスで登場した鈴木愛理
「チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦」は、麻雀好きな芸能人がMリーグスタジオに集結し、チーム戦形式で夜通し麻雀を行う。Mリーグからは、プロ雀士の岡田紗佳と中田花奈の参戦が決定。ここでしか見ることのできないプロ雀士と芸能人による己のプライドをかけた深夜の麻雀大会はどのチームが勝利を収めるのか。
スタジオゲストには中川安奈や、スタジオ初登場となるME:I（KEIKO、AYANE）、ONE N' ONLY（関哲汰）、リンダカラー∞ら豪華メンバーが参戦します。ME:Iの2人をはじめとするゲストのメンバーが“あざとカラオケソング”をスタジオで生歌唱する場面も。MCを務める山里亮太は「あまりに楽しすぎて、声が枯れています（笑）。これを見た直後から、とんでもないテクニックで、カラオケで色んな人を魅了することができるという、素晴らしい番組になっていると思います」と話し、同じくMCの鈴木愛理は「“あざとカラオケ”と聞くと、一人で一生懸命に技を繰り出すイメージを持っていましたが、実は周りを巻き込みながらその場を盛り上げるテクニックが満載で驚きました！カラオケに苦手意識がある方にこそ、役立つヒントがたくさん詰まった回になっています。ぜひ、新しいカラオケの楽しみ方を見つけてもらいたいです」とコメントした。
なお今回、テレビ朝日のオリジナル番組を、ABEMAと地上波で初の同時放送を実施する。