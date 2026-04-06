¡Ú EXILE¡¦TETSUYA ¡Û¡¡à³¤³°¿Ê½Ð¤¬Ì´á¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼Å¹11Ç¯ÌÜ¤Ë¡¡NESMITH¤äAKIRA¡¢GENERATIONS¤é¤â¡¡à¤³¤³¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤Î¤¬½¬´·á
EXILE¤ÎTETSUYA¤µ¤ó¤¬£¶Æü¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥±ºÇÀèÃ¼¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥·¥ó¡ÖMytico¡Ê¥ß¥Æ¥£¥³¡Ë¡×PR¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú EXILE¡¦TETSUYA ¡Û¡¡à³¤³°¿Ê½Ð¤¬Ì´á¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼Å¹11Ç¯ÌÜ¤Ë¡¡NESMITH¤äAKIRA¡¢GENERATIONS¤é¤â¡¡à¤³¤³¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤Î¤¬½¬´·á
¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖAMAZING COFFEE¡×¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
TETSUYA¤µ¤ó¤Ï¡¢10Ç¯Á°¤«¤é¥³¡¼¥Ò¡¼¹¥¤¤¬¹â¤¸¤Æ¡¢Å¹¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£11Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¸½ºß¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¤ÈÁ´¹ñ¤Ç£µÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¡¢¤½¤Î¤Û¤«´ë¶È¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¤È¤·¤Æ½¾¶È°÷¸þ¤±¤ÎÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ³ÈÂç¡¦À®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÇÕ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¹©Äø¤Ç¥Ð¥ê¥¹¥¿¸Ä¿Í¤Îµ»½ÑÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤Ë¥Ð¥é¤Ä¤¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¡¢ºÇ¿·µ¡´ï¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î·Ð¸³¤¬Àõ¤¯¤Æ¤â°ìÎ®¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
TETSUYA¤µ¤ó¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤ä¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Ê¤É°ìÎ®¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¸ÛÍÑ¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤ÎºÇ¿·µ¡´ï¤ÎÆ³Æþ¤Ëà·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤â¡¢°ìÇÕÌÜ¤«¤éÆ±¤¸¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤¬Ãê½Ð¤Ç¤¤Æ¡¢¥ì¥Ð¡¼¤Ò¤È¤Ä¤ÇÆ±¤¸¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¥¹¥Á¡¼¥à¥ß¥ë¥¯¤¬ºî¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã°ìÌÜ¤Ü¤ì¤·¤Þ¤·¤¿á¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¤Þ¤¿¡¢àº£²ó¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿á¤Èº£¸å¤Î·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î´é¤âÇÁ¤«¤»¡¢à½ÐÍè¤¿¤é³¤³°¿Ê½Ð¤È¤«¡Ä¤½¤ó¤ÊÌ´¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹á¤Èº£¸å¤ÎÌîË¾¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Æ¤ò°ì¸ý»î°û¤·¤¿TETSUYA¤µ¤ó¤Ï¡¢à¤¦¤ó¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÉ÷Ì£¤È¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Á¥§¥ê¡¼¤¬¹á¤Ã¤Æ¡Ä¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤ÊÌ£¤Ç¤¹á¤Ê¤É¤È¡¢ËþÂµ¤¤ÊÉ½¾ð¡£µ¡´ï¤¬¥¹¥¤¥¹À½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ßà¥¹¥¤¥¹´¶¤¸¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¥¹¥¤¥¹¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼°û¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¥¢¥ë¥×¥¹¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ëá¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¡´ï¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤Î¤ÏµîÇ¯12·î¡£
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°û¤ß¤ËÍè¤¿¤³¤È¤Ï¡©¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢à¤¨¡¼¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ªá¤È¡¢¤Ñ¤¡¤Ã¤È´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¡£àEXILE¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢NESMITH¤âAKIRA¤âÍè¤Æ¤Þ¤¹¡£GENERATIONS¥á¥ó¥Ð¡¼¤âFANTASTICS¡¢THE RAMPAGE¤â¡Äá¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤äÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢à¤ß¤ó¤Ê¤³¤³¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬·ë¹½½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ö¥Þ¥·¥óÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¡Á¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Ã£¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹á¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û