ひかり味噌 みそとチーズのレシピ イル・ド・フランスと

ひかり味噌とサヴァンシアフロマージュ＆デイリージャポンは、みそとチーズのコラボレーションレシピを各社の公式ブランドサイトと公式インスタグラムで公開した。

「CRAFT MISO 生糀」と「イル・ド・フランス」ブランドのナチュラルチーズ「ミニブリー」の和洋が融合した、新たな味覚の2レシピを提案する。

両社は「ミニブリーの味噌マーマレードのせ」と「ミニブリーのサーモンと味噌和薬味のせ」の2レシピを公開した。

「ミニブリーの味噌マーマレードのせ」は、クリーミーでマイルドな味わいの「ミニブリー」とフレッシュでフルーティーな「CRAFT MISO 生糀」の香りがマッチしたアペロにおすすめのレシピ。マーマレードジャムは、皮や果肉多めのものを使うと、フルーティーさと程よい苦味が加わり、良いアクセントになる。

「ミニブリーのサーモンと味噌和薬味のせ」は、サーモンの濃厚な味わいと「ミニブリー」のミルキーな口当たりがマッチしたおつまみにおすすめのレシピ。そのまま食べてもおいしい「CRAFT MISO 生糀」を使うことで、バランスの良い塩味と旨みが加わる。和薬味は、たっぷりのせるのがポイント。

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