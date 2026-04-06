フルート奏者のcocomiがInstagramを更新し、“推し作品”の世界観に浸る様子を披露した。

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投稿された写真にはNINA RICCI（ニナリッチ）の美しい黒いドレスに身を包んだcocomiが、アニメ『呪術廻戦』のキャラクターや、『ハイキュー!!』のキャラクターたちと一緒にポージングをする姿が収められている。

撮影されたのは香港を拠点とするエンターテインメント企業「Medialink Group」が4月4日～5日に実施した、アジアのIPとトレンド文化を横断する大型イベント「CON-CON HONG KONG 2026」内の展示であり、cocomiは本イベントのアンバサダーを務めていた。エキスポ内には『ハイキュー!!』『遊☆戯☆王』『呪術廻戦』『機動戦士ガンダム』『ゴジラ』の没入型体験ゾーンがあり、『ハイキュー!!』の烏野高校の練習場を再現しジャンプ到達点を測る体験などができる。

そんな体験ゾーンで、cocomiは『ハイキュー!!』の烏野高校バレー部と共にバレーをしたり、『呪術廻戦』の主人公・虎杖悠仁や最新シーズンで登場した禪院直哉と同じポージングをしたり、宿儺の領域展開「伏魔御厨子」や五条悟が封印されている特級呪物「獄門疆」と一緒に写真を撮っている。普段からアニメ好きで知られている彼女にとって両作品が推し作品であるため、“仕事兼推し活”とも言えるだろう。

キャプションでは「Asian cross-border IP pop culture extravaganza CON-CON HONG KONG 2026!! 香港滞在、最高でした!! アンバサダーを務めさせて頂きました。本当に素敵な機会をありがとうございました!!」とイベントを振り返りつつ、「ドレスのまま巡ってました笑笑）」と、その興奮ぶりを語った。

（文＝リアルサウンド映画部）