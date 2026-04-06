「もし彼が来たら…」22年CY賞右腕のド軍移籍説“再燃”か「仮にトレードが実現しなかったとしても…」専門メディアが見解

アルカンタラのドジャース移籍の噂が再燃か(C)Getty Images

マーリンズのサンディ・アルカンタラが、現地時間4月1日に本拠地でのホワイトソックス戦に先発登板して9回93球無失点の快投を演じ、球数100球未満で完封する「マダックス」を達成した。

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そんな中、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「アルカンタラがマーリンズファンに苦言を呈したことで、ドジャースファンは『もし彼が来たら…』と期待に胸を膨らませている」と題した記事を掲載した。

その理由として、同メディアは、アルカンタラが試合直後にマーリンズのファンに向けて、痛烈な皮肉を放ったとし、この日の入場者数が6605人とガラガラの状態の中「ファンはここ（球場）にはいないけれど、それでも僕らは彼らを愛しているよ」とコメントしたと紹介している。

記事では「アルカンタラがドジャースで投げていたなら、観客動員について嫌味を言うような展開にはならなかっただろう」と記し、2022年のサイ・ヤング賞右腕は、これまでもドジャース移籍の噂が絶えなかったことを伝えている。

アルカンタラは23年10月にトミー・ジョン手術を受け、24年シーズンを全休。25年に復帰するも不調に終わったが、今回の好投で移籍説が再燃するかもしれない。