「もし彼が来たら…」22年CY賞右腕のド軍移籍説“再燃”か「仮にトレードが実現しなかったとしても…」専門メディアが見解
アルカンタラのドジャース移籍の噂が再燃か(C)Getty Images
マーリンズのサンディ・アルカンタラが、現地時間4月1日に本拠地でのホワイトソックス戦に先発登板して9回93球無失点の快投を演じ、球数100球未満で完封する「マダックス」を達成した。
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そんな中、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「アルカンタラがマーリンズファンに苦言を呈したことで、ドジャースファンは『もし彼が来たら…』と期待に胸を膨らませている」と題した記事を掲載した。
その理由として、同メディアは、アルカンタラが試合直後にマーリンズのファンに向けて、痛烈な皮肉を放ったとし、この日の入場者数が6605人とガラガラの状態の中「ファンはここ（球場）にはいないけれど、それでも僕らは彼らを愛しているよ」とコメントしたと紹介している。
記事では「アルカンタラがドジャースで投げていたなら、観客動員について嫌味を言うような展開にはならなかっただろう」と記し、2022年のサイ・ヤング賞右腕は、これまでもドジャース移籍の噂が絶えなかったことを伝えている。
アルカンタラは23年10月にトミー・ジョン手術を受け、24年シーズンを全休。25年に復帰するも不調に終わったが、今回の好投で移籍説が再燃するかもしれない。
ただ「トレード期限でのアルカンタラ獲得は、ドジャースにとって一筋縄にはいかないかもしれない。ドジャースには彼を獲得するのに十分な有望な若手選手がいるが、シーズン後半に入ってもマーリンズが依然としてポストシーズン争いに踏みとどまっている可能性が十分にある」と同メディアが指摘するとおり、チームは現在ナ・リーグ東地区首位に立っているだけに、今後の状況次第で、アルカンタラを手放す可能性が低くなりそうだ。
さらに「マーリンズはオフにエドワード・カブレラとライアン・ウェザースを放出しており、アルカンタラを放出する動機は以前ほど強くない可能性もある」と見解を示した。
それでも「仮にトレードが実現しなかったとしても、早ければこのオフには、ドジャースが彼を手に入れるチャンスが巡ってくるかもしれない」という。なぜなら「マーリンズは彼の27年シーズンにおいて2100万ドル（約34億円）の球団オプションを保持しており、チームの総年俸の状況次第では、FAとして市場に出す可能性も考えられる」ためだ。
果たしてアルカンタラの移籍は実現するのだろうか、今後の両球団の動向に注目だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]