4月4日に名古屋・栄で街路樹が倒れた事故。原因は根元の腐敗の可能性があることがわかりました。

【写真を見る】名古屋･栄の倒木 樹木医｢根元が腐っている｣ 高さ約15ｍのケヤキ ｢今回は人的被害なかったが…｣

中土木事務所によりますと、4日午後7時半ごろ、中区栄3丁目の松坂屋名古屋店の東側で、約30年前に植えられた高さ約15メートルの「けやき」が、根元から倒れました。倒木によるけが人はいませんでした。

樹木医｢完全に根元が腐っている」

4日は午前10時前から、樹木医が市の職員とともに根元をひっくり返したり、幹を叩いたりして点検しました。





木の根元にピンを刺してみると…

（樹木医）「これは完全に根元が腐っている。白いところは全部腐っている」樹木医らによりますと、倒木は木の根元が腐っていたことで起こった可能性があるということです。

（矢野司記者 名古屋・中区 6日午前10時半）

「倒れた木の根元にピンを刺してみます。幹の外側は固く入りませんが、中心部に刺してみると…ダンボールに入っていくように簡単に刺さってしまいます」

名古屋では当時、最大瞬間風速16メートルを記録していました。

（名古屋市中土木事務所 上杉洋道所長）

「今回は人的被害はなかったが、これは大きなリスクを抱えている。まず厳粛に受け止めている。今後発生しないように、まずは原因究明に努めて、どういった対策がとれるのか見当していく」



中土木事務所は、市の緑地維持課とも連携して原因を調べる方針です。