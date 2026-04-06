丸山桂里奈（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/06】元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が4月5日、自身のInstagramを更新。朝食を公開した。

【写真】43歳元なでしこ「栄養バランスバッチリ」目玉焼きなどの“ワンパン朝食”

◆丸山桂里奈、朝食公開


丸山は「最近の日常」と記し、娘の姿や食事などの写真を複数枚投稿。「最近朝ごはん好きなパターン」とコメントし、コンロにかけたフライパンに目玉焼き、マッシュルームやしいたけなどのキノコ類と玉ねぎ、トマトを場所を分けて入れて調理をしている様子を公開した。

◆丸山桂里奈の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「ワンパン真似したい」「栄養バランスバッチリ」「元気が出そうな朝ご飯」「美味しそう」などと反響が寄せられている。

丸山は、2020年9月に元サッカー日本代表の本並健治氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）

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