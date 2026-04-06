上白石萌歌「もはや別人みたい」ブリーチヘア姿の過去写真公開「懐かしい」「やっぱり雰囲気変わる」の声
【モデルプレス＝2026/04/06】女優の上白石萌歌が4月6日、自身のInstagramを更新。ブリーチヘアーだった頃の姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】26歳美人女優「もはや別人」ブリーチヘアで印象ガラリ
上白石は「こんな時代もあった」とつづり、ハイトーンのブリーチヘアだった頃の写真を投稿。「もはや別人みたいでなつかしい もうブリーチ毛の名残りもいなくなったなあ」と、当時を懐かしむ様子を記した。
さらに現在の心境について「このまま伸ばし続けたい、とばっさりいきたい、のあいだにいつもいる」と明かし、ヘアスタイルへの揺れる思いをつづっている。
この投稿には「ハイトーンも似合ってる」「やっぱり雰囲気変わる」「ブリーチヘアも最高」「またEIKOが見たい」「懐かしい」「ばっさり切った姿も見てみたい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26歳美人女優「もはや別人」ブリーチヘアで印象ガラリ
◆上白石萌歌、ブリーチヘア時代の姿披露「もはや別人みたい」
上白石は「こんな時代もあった」とつづり、ハイトーンのブリーチヘアだった頃の写真を投稿。「もはや別人みたいでなつかしい もうブリーチ毛の名残りもいなくなったなあ」と、当時を懐かしむ様子を記した。
◆上白石萌歌の投稿に反響
この投稿には「ハイトーンも似合ってる」「やっぱり雰囲気変わる」「ブリーチヘアも最高」「またEIKOが見たい」「懐かしい」「ばっさり切った姿も見てみたい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】