乃木坂46池田瑛紗、圧巻美脚際立つショットに絶賛の声「まるで絵画」「新曲タイトルにちなんだ写真なのかな」
【モデルプレス＝2026/04/06】乃木坂46の池田瑛紗が4月5日、自身のInstagramを更新。衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】乃木坂センター抜擢美女「まるで絵画」と話題の美脚ショット
池田は「最近のお話」と切り出し、「41st single『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』 皆さんに沢山愛していただけるシングルになったらうれしいです」と、階段で撮影した写真を複数枚投稿。白を基調に赤の刺繍が施されたワンピースに白ブーツを合わせ、美しい脚が際立つ衣装ショットを公開した。
また、3月30日に生放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！春フェス4時間スペシャル』（よる7時〜）や、横浜で開催された音楽フェス『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』への出演に感謝を述べるとともに、「これからも皆さんのまえで披露できる日を楽しみにしています！」と心境をつづった。
さらに「今日の乃木坂工事中ではヒット祈願に挑戦しています。ぜひご覧ください」と、テレビ東京系『乃木坂工事中』（毎週日曜深夜24時15分〜）について告知している。
この投稿に、ファンからは「まるで絵画みたい」「スタイル良すぎ」「美しい」「この衣装すごく似合ってる」「脚が綺麗」「新曲タイトルにちなんだ写真なのかな」といった声が寄せられている。
池田は、乃木坂46が4月8日に発売する41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」で自身初のセンターに抜擢され、話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】乃木坂センター抜擢美女「まるで絵画」と話題の美脚ショット
◆乃木坂46池田瑛紗、美脚輝く衣装ショット公開
池田は「最近のお話」と切り出し、「41st single『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』 皆さんに沢山愛していただけるシングルになったらうれしいです」と、階段で撮影した写真を複数枚投稿。白を基調に赤の刺繍が施されたワンピースに白ブーツを合わせ、美しい脚が際立つ衣装ショットを公開した。
さらに「今日の乃木坂工事中ではヒット祈願に挑戦しています。ぜひご覧ください」と、テレビ東京系『乃木坂工事中』（毎週日曜深夜24時15分〜）について告知している。
◆池田瑛紗の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「まるで絵画みたい」「スタイル良すぎ」「美しい」「この衣装すごく似合ってる」「脚が綺麗」「新曲タイトルにちなんだ写真なのかな」といった声が寄せられている。
池田は、乃木坂46が4月8日に発売する41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」で自身初のセンターに抜擢され、話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
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