日本人2人所属のBilllie、5月に初のフルALリリース決定！ツキの表情が話題になった作品の延長線

ガールズグループBilllieが、来る5月初めにデビュー後初となるフルアルバムをリリースする。

Billlieは5月中に1stフルアルバム『the collective soul and unconscious：chapter two』をリリースし、カムバックする。

【画像】ツキ、バズった表情豊かなステージ

同作は、Billlieがデビュー後初めてリリースするフルアルバムであると同時に、海外でもヒットを記録した代表曲『GingaMingaYo（the strange world）』が収録された2ndミニアルバム『the collective soul and unconscious：chapter one』の延長線上にあるアルバムだ。

（写真＝MYSTIC STORY）Billlie

Billlieは音楽と物語を自然に結びつけ、“コンセプチュアルK-POPアイコン”として人気を博しているだけに、これまで構築してきた独創的なストーリーテリングと感性豊かな音楽の実力を最大限に見せる、最高のウェルメイドなアルバムの誕生を予告しており、期待が高まっている。

なお、Billlieの1stフルアルバム『the collective soul and unconscious：chapter two』は5月にリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）